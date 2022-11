Revoluční služba: Direct spouští Birne. Možnost mít auto bez limitu nájezdu a s vrácením kdykoliv

Skupina Direct family chce lidem ukázat, že je to možné, a spouští Birne – revoluční službu. „Birne není ani operák, ani půjčovna. Je to svoboda. Auto můžete vrátit po dvou měsících užívání kdykoliv chcete a neomezujeme vás ani v počtu najetých kilometrů. Neřešíte nic, jen to, kdy auto ve svém životě zrovna potřebujete,“ popisuje zakladatel Direct family Pavel Řehák. Podle něj jde o nejvýhodnější způsob využívání auta, pokud si přejete jezdit v novém a neutratit za něj příliš peněz.

Dneska máte v podstatě tři možnosti. Buď si auto koupíte za hotovost, na operativní leasing, nebo si ho půjčujete pomocí carsharingu. „Birne přináší změnu – najednou můžete mít auto jen tehdy, kdy opravdu chcete, a neřešit, jak daleko s ním jedete. Když ho nebudete chtít dál využívat, stačí nám to říct a s výpovědní lhůtou 14 dní ho vrátit. Navíc se nám podařilo nabídnout super auta za velmi hezké ceny,“ doplnil Martin Frko, který se projektům kolem mobility v rámci Direct family věnuje.

Už teď je v nabídce několik desítek aut šesti světových značek. Mezi nimi například VW Tiguan, KIA Sportage nebo Fiat 500. Za VW Tiguan lidé měsíčně zaplatí 11 990 Kč včetně DPH. V ceně mají všechna pojištění, dálniční známky a servis. Nabídku bude Birne postupně rozšiřovat. „Aktuálně se soustředíme na klienty Direct pojišťovny a do konce roku přijímáme objednávky na auta, která by měla být k dispozici od ledna do března 2023, v závislosti na vybrané značce,“ prozradil Lukáš Černo, který má projekt na starosti.

Birne navazuje na služby Direct auta, které spouštěla skupina v roce 2021 nákupem pražských dealerství Autotrio, NH Car a brněnského K.E.I. „Je to jen další krok k tomu, abychom pomáhali lidem s jejich mobilitou. Chceme, aby lidé nemuseli myslet na všechny starosti, které s tím souvisejí. Ať už jde o servis auta, měnění pneumatik, nákup nového auta, prodej starého nebo právě potřebu mít auto třeba jen na léto,“ doplnil za Direct auto Petr Lehký.