Aktivita u fúzí a akvizic letos ve světě kvůli přibývajícím ekonomickým překážkám zpomalila

Dvouciferný pokles podle studie způsobila vysoká srovnávací základna postpandemického boomu, během kterého se uskutečnila odložená spotřeba i ve sféře firemních fúzí a akvizic.

“Pokles aktivity na transakčním trhu pozorujeme i v ČR. Investoři pociťují nejistotu ohledně budoucího vývoje ekonomiky a situace na Ukrajině. Negativní dopad pak také má nárůst úrokových sazeb, který zdražuje financování akvizic. Odhadujeme, že by se letos v Česku mohlo uzavřít přibližně o 20 procent transakcí méně, než byl průměr posledních pěti let, což by představovalo přibližně 70 transakcí podle metodiky Mergermarket,” uvedl senior manažer fúzí a akvizic PwC ČR Daniel Janeček.

Fúze a akvizice jsou výrazně cyklická záležitost, což znamená, že kopírují křivku ekonomické konjunktury a recese. Nyní tak apetit investorů podle PwC sráží vyšší náklady na kapitál a rostoucí výnosové tlaky. Členové správních rad a investičních výborů jsou nyní často opatrní nebo dokonce odkládají obchody. Rostoucí inflace, obavy o dodávky a ceny energií, nedostatek pracovních sil a narušení dodavatelského řetězce vytvářejí tlak na rozvahy a upozaďují dlouhodobější priority, jako jsou právě transakce.

Co se týče sektorového rozdělení, první místo globálně v uplynulém pololetí obsadily podle studie nákupy a prodeje firem z oblasti technologií, telekomunikací a médií, které představovaly více než čtvrtinu počtu a třetinu hodnoty transakcí. Na druhé příčce se umístily finanční služby, které se postaraly o téměř čtvrtinu hodnoty všech transakcí v letošním prvním pololetí.

"Podobně jako na globální úrovni také v ČR se významná část transakcí odehrává v technologických odvětvích, což dokresluje vývoj ekonomiky směrem k většímu podílu služeb a digitalizaci. Některé z těch nejvýznamnějších a mediálně nejzajímavějších transakcí se odehrály právě v nových odvětvích, například nové mamutí investice do Rohlíku nebo Productboardu,” upozornil ředitel fúzí a akvizic PwC ČR Jan Hadrava.