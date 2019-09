Discovery Channel představuje nové logo a programové schéma

Toto oživení vyzdvihuje globální dosah tohoto brandu a schopnost nových produktů inspirovat diváky na celé planetě, aby poznávali svět, ale také sami sebe prostřednictvím různých objevů a poutavých zážitků.

Nové logo se skládá z glóbu umístěného uvnitř písmene D. Jde o statický obraz představující všechny kontinenty. Stanice tak odkazuje na své působení po celém světě.

Discovery Channel | foto: Discovery Channel

„Globální rebrandingová iniciativa značky Discovery vzdává hold dědictví naší značky a zároveň jí propůjčuje nový význam do budoucna. Je pro nás velmi důležité, abychom našim divákům připomněli, kdo jsme, a zároveň se zdokonalovali pro příští generaci. Zeměkoule byla vždy základem brandu Discovery a chceme, aby to tak naši současní i budoucí fanoušci vnímali. Dále urychlujeme inovace a přinášíme inspiraci do budoucna, zásobujeme nadšené fanoušky skrze jejich obrazovky novými produkty a službami, abychom jim pomohli objevovat svět,“ uvedla Vicoria Daviesová, senior viceprezidentka a generální manažerka Discovery Inc. pro střední a východní Evropu, Středozemí a Střední Asii.

Rebranding přinese také nový obsahový plán, kterým stanice diváky láká na autentické příběhy. Programové schéma staví na základních pilířích kanálu, jako jsou věda, příroda, technika, vynálezy nebo dobrodružství, a zároveň představí hlavní hvězdy a pořady, mezi nimi například:

Proč nenávidíme (Why we hate)

Tato nekompromisní dokumentární série se zabývá jednou z prapůvodních lidských emocí. Prostřednictvím nejnovějších vědeckých výzkumů a příběhů z celého světa si klade tyto otázky: Kde se rodí nenávist? Jak se šíří? Jak můžeme omezit její ničivou moc? Série produkovaná uznávaným režisérem Stevenem Spielbergem se snaží vystopovat evoluční původ nenávisti a její silný dopad na jednotlivce i společnost napříč dějinami.

Lovci odpadu (Salvage Hunters), 14. série

Drew Pritchard, moderní lovec pokladů, je jedním z předních obchodníků, který se věnuje záchraně architektonických skvostů. V Lovcích odpadu sledujeme Drewa na jeho cestách křížem krážem Velkou Británií, kde pátrá po neobyčejných a nádherných objektech, ukrytých skvostech a zapomenutých klenotech.

Everest: The First Ascent (Everest: První výstup)

V roce 1953 se sir Edmund Hillary a Tenzing Norgay stali prvními lidmi, kteří dosáhli vrcholu Mount Everestu. Ale bylo to opravdu tak? Dlouho kolovaly zvěsti o tom, že je jiní horolezci předběhli, dokonce o desítky let. Nyní se v pořadu Everest: The First Ascent skupina neohrožených badatelů snaží za použití nejmodernějších technologií s konečnou platností odpovědět na jednu z nejpalčivějších otázek horolezeckého světa. Podaří se týmu najít přesvědčivé důkazy, aby mohli tuto záhadu jednou pro vždy opustit?

Muž, žena, dítě, divočina (Ed Stafford: Man, Woman, Child, Wild)

Průzkumník Ed Stafford je odborníkem na to, jak přežít v extrémních podmínkách a udržet se naživu i v tom nejdrsnějším prostředí. Zvládne to, i když s sebou bude mít manželku a dvouletého syna? Staffordovi stráví měsíc na odlehlém neobydleném indonéském ostrově a podstoupí sociální experiment, aby zjistili, jaké to je, když se odříznou od všech komunikačních kanálů. Ed se bude muset v pořadu Muž, žena, dítě, divočina postarat nejen sám o sebe a jeho schopnosti projdou zásadní zkouškou.

Legends of the Wild (Legendy divočiny)

Kamarádi z dětství a nadšenci do divoké přírody, Damian Duffy a Matt Hoffmann, putují v této zábavné dokumentární sérii hluboko do divočiny, aby prozkoumali ty nejpodmanivější přírodní záhady. Damian je bývalý výsadkář australské armády a certifikovaný průvodce divočinou a Matt je profesionální fotograf divoké přírody a lovec bouřek. Dohromady mají znalosti, zkušenosti a odvahu na to, aby se vydali kamkoliv a přežili cokoliv na cestě za pravdou o Legendách divočiny.

Rození obchodníci (Wheeler Dealers), série 15B a 15C

Zkušený prodejce aut Mike Brewer si přizve na pomoc talentovaného mechanika Anta Ansteada a společně se vydají na velkolepou motoristickou misi: nacházet a renovovat kultovní auta, která pak prodají ve svém obchodě v LA.

Deep Planet

Lidé říkají, že vesmír je nejzazší hranice, ale i na Zemi stále existují místa, která čekají na to, až je někdo objeví. Hloubky oceánského dna jsou stále z velké časti záhadou, a proto se dobrodruh a podmořský badatel Victor Vescuvo, který se rozhodl, že postaví plavidlo, na němž pak jako první komplexně prozkoumá mořské dno, podmořský život a značně přispěje k našemu porozumění světu, ve kterém žijeme. Jaké úžasné objevy čekají 10 kilometrů pod povrchem na to, až budou nalezeny? Zjistěte to ve výzvě Deep Planet!

Oživení značky se rozběhlo v USA v dubnu 2019 napříč televizními, rozhlasovými a digitálními platformami Discovery a od poloviny září 2019 bude pokračovat v regionu CEEMCA (střední a východní Evropa, Středozemí, Střední Asie).