Facebook letos zaměstnance do kanceláří ještě nepošle

Facebook dříve plánoval návrat do kanceláří na letošní říjen, a to pod podmínkou, že zaměstnanci budou očkovaní proti covidu-19 a budou používat ochranu dýchacích cest, upozorňuje server CNBC.

"Vzhledem k nejnovějším zdravotnickým údajům, které ukazují vzestup případů covidu spojených s mutací delta, se naši pracovníci v USA nebudou muset vracet do kanceláří dříve než v lednu 2022," uvedla firma. "Očekáváme, že to bude platit i pro některé země mimo USA. Situaci nadále sledujeme a spolupracujeme s odborníky, abychom zajistili, že prioritou našich plánů pro návrat do kanceláří bude bezpečnost všech osob," dodala.

K podobnému odkladu návratu zaměstnanců do kanceláří nedávno přikročil také například americký internetový obchod Amazon. Ten konec nynějšího systému práce z domova posunul z letošního září rovněž na leden příštího roku. Systém práce z domova se netýká zaměstnanců ve skladech a v doručovacích aktivitách, kteří tvoří většinu pracovní síly Amazonu.