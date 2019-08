Huawei čelí problému: Nový vlajkový telefon Mate 30 bude bez aplikací Googlu

Podle zdrojů agentury Reuters hodlá Huawei nové vlajkové telefony Mate 30 představit 18. září v Mnichově, zatím však není jasné, kdy se přístroje začnou prodávat. Analytici upozorňují, že kvůli absenci aplikací firmy Google bude obtížné přilákat zákazníky.

Spojené státy v polovině května zařadily Huawei na černou listinu, což znamená, že americké podniky potřebují zvláštní povolení, pokud chtějí této čínské firmě dodávat své produkty.

Později Washington obchodní restrikce vůči Huawei prozatímně zmírnil. Mluvčí Googlu nicméně uvedl, že toto zmírnění restrikcí se netýká nových produktů, jako je právě Mate 30. Tento telefon tak podle něj nelze prodávat s licencovanými aplikacemi a službami společnosti Google.

Despite U.S. sanctions, #Huawei sold 16.5% more smartphone units year-on-year in 2Q 2019, while #Apple sold 13.8% less. #HuaweiFacts