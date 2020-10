Koronakrize zřejmě potrvá déle. EBRD čeká výraznější ekonomický pokles v zemích, kde působí

Všech 38 ekonomik, ve kterých EBRD investuje, by letos mělo vykázat propad o 3,9 procenta místo původně očekávaných 3,5 procent, uvedla dnes banka. V příštím roce v regionu očekává růst o 3,6 procenta.

EBRD působí v řadě zemí od Estonska přes Egypt, Maroko až po Mongolsko. Špatnou ekonomickou situaci podle banky dál zhoršila slabší poptávka po vývozu, dále kolaps cestovního ruchu, pokles objemu peněz, které posílají obyvatelé země pracující v zahraničí, a také nízké ceny komodit.

#EBRDrep published today includes findings from a survey done to 1.6k+ #SMEs in 15 economies aiming to assess the initial impact of COVID-19 - small businesses are increasingly moving to digital and @EBRD is actively supporting this trend via advisory services https://t.co/oaV3YJvEru