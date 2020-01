SB odhaduje, že za rok 2019 se hrubý domácí produkt zvýšil o 2,4 procenta. To je nejméně od krize, ale také výrazné zpomalení z více než tří procent v letech 2017 a 2018.

V letošním roce má sice tempo růstu mírně stoupnout na 2,5 procenta, ekonomika však zůstává zranitelná kvůli nejistotám v zahraničním obchodě a geopolitickému napětí.

Global growth to edge up to 2.5% in 2020 as investment, trade gradually recover, but outlook is fragile, subject to substantial downside risks. Advanced economy growth to slip to 1.4% mainly reflecting lingering weakness in manufacturing. https://t.co/uhnerxvHRJ #WBGEP2020 pic.twitter.com/xEmN6dALBM