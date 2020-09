Tesla se nedostala do akciového indexu S&P 500

S&P Dow Jones Indices oznámila, že od 21. září se součástí indexu stanou internetový prodejce Etsy, výrobce polovodičů Teradyne a farmaceutická technologická firma Catalent. Nahradí tak firmy H&R Block, Coty a Kohls.

Indexový analytik S&P Dow Jones Indices Howard Silverblatt odmítl říct, proč nebyla Tesla zahrnuta do indexu S&P 500. "Trh se neustále mění a my to musíme zohlednit v našich indexech," prohlásil podle Reuters Silverblatt.

Tržní kapitalizace Tesly je více než 370 miliard USD (8,3 bilionu Kč). Je tak jednou z nejhodnotnějších firem na Wall Street. I při poklesu akcií v tomto týdnu z předchozího rekordu o 16 procent zůstává hodnota Tesly vyšší, než hodnota 95 procent současných firem z indexu S&P 500, včetně společností Johnson & Johnson a Procter & Gamble. Firmy Etsy, Teradyne a Catalent mají dohromady tržní hodnotu zhruba 40 miliard USD.

Akcie Tesly v letošním roce stouply o téměř 400 procent. Firma patří mezi nejvíce milované, ale také nenáviděné tituly na Wall Street. V poslední době růst akcií firmy táhly nečekaně silné čtvrtletní výsledky zveřejněné v červenci, ale také sázky na to, že bude zařazena do indexu S&P 500, což by spustilo masivní poptávku po akciích firmy od fondů, které index sledují.

S&P Dow Jones Indices dohlíží na index a upravuje ho čtvrtletně, jednotlivé firmy však mohou být měněny častěji. Mluvčí Ray McConville agentuře Bloomberg řekl, že výbor pro index může učinit změny v indexu kdykoliv.

Zahrnutí Tesly do prestižního indexu se všeobecně čekalo, protože firma v červenci vykázala zisk čtvrté čtvrtletí za sebou, čímž překonala poslední velkou překážku začlenění. Skeptici však poukazují na to, že pouhé splnění kritérií nezaručuje přidání firmy do indexu.