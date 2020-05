Tvrdý dopad pandemie: V Japonsku by mohlo přijít o práci více lidí než za krize 2009

V zemi by kvůli dopadům opatření na omezení pandemie mohlo přijít o práci až 3,01 milionu lidí, více než za finanční krize v roce 2009. Informovala o tom dnes agentura Kjódó.

Počet zahraničních návštěvníků Japonska se v dubnu dostal pod 10.000 za měsíc poprvé od roku 1964, kdy japonská turistická centrála začala tyto údaje zveřejňovat. Procentuální propad je také nejprudší v historii. Od ledna do dubna do země přijelo 3,94 milionu návštěvníků, meziročně o 64,1 procenta méně.

Protože restrikce v cestování se zavádějí plošně, méně cestují do zahraničí i Japonci. Počet těch, kteří z vlasti v uplynulém měsíci vyjeli, se proto meziročně snížil o 99,8 procenta a dosáhl asi 3900, uvedla turistická centrála.

Tokio tento měsíc rozšířilo zhruba na stovku počet zemí, jejichž obyvatelům zakázalo vstup na své území. Ve výčtu nechybí širší Čína, Jižní Korea, Spojené státy a většina evropských zemí včetně České republiky.

Podle nejhoršího scénáře, který předpokládá, že se šíření nemoci covid-19 podaří zastavit až koncem letošního roku, by v zemi mohlo do příštího března pracovat meziročně o 4,5 procenta méně lidí. Vypočetl to Institut pro sociální a ekonomický výzkum regionu Čubu v centrální části země. Nejvíce zasažené sektory by měl být velkoobchod a maloobchod a také ubytovací a restaurační služby.

Následkem finanční krize z roku 2009 ztratilo v Japonsku práci zhruba 950.000 lidí. To podle institutu představovalo snížení pracovní síly o 1,5 procenta.

Letos v březnu se míra nezaměstnanosti v Japonsku vyšplhala na rekordních 2,5 procenta. Vláda a analytici počítají s jejím dalším růstem v příštích měsících.