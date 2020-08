USA zpřísňují sankce proti Huawei. Čínská firma podkopává americkou národní bezpečnost

Washington vloni umístil Huawei na černou listinu a letos v květnu ohlásil restrikce, které čínskému podniku znemožňují získat bez zvláštního povolení čipy vyvinuté či vyráběné s využitím amerických technologií.

Nová opatření amerického ministerstva obchodu nyní květnové restrikce rozšíří. Americký ministr vnitra Mike Pompeo upozornil, že změna pravidel zabrání společnosti Huawei v jejích pokračujících snahách o obcházení restrikcí.

Washington podle zdrojů agentury Reuters také přidá na svou černou listinu dalších 38 dceřiných společností Huawei z 21 zemí. Celkově tak už na listině bude 152 dceřiných firem Huawei, uvedl Reuters.

"Huawei a její dceřiné společnosti se pomocí prostředníků snaží využívat americké technologie způsobem, který podkopává národní bezpečnost a zájmy zahraniční politiky USA," sdělil agentuře Reuters americký ministr obchodu Wilbur Ross. Dodal, že americká vláda v tom firmě Huawei nadále hodlá bránit.

This multi-pronged action demonstrates our continuing commitment to impede Huawei’s ability to do so.