V cestovním ruchu je celosvětově ohroženo 120 milionů míst, šéf OSN je znepokojen

"Krize je masivní šok pro rozvinuté ekonomiky, ale pro rozvíjející se země je to stav nouze," řekl ve videoprojevu generální tajemník OSN António Guterres. Mnohé z těchto zemí jsoupřitom na turistice silně závislé. V Africe se sektor cestovního ruchu loni podílel na veškerém vývozu deseti procenty.

It has been painful to see how the tourism sector – which employs 1 in 10 people on Earth – has been devastated by the #COVID19 pandemic.



It is imperative that we rebuild tourism in a safe, fair and climate friendly way. https://t.co/mfpWatYJxn pic.twitter.com/YjmioVbHRD