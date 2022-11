Světové zásoby zkapalněného plynu jsou vyprodané na roky dopředu

Země po celém světě se snaží zajistit dodávky od vývozců, jako je Katar nebo Spojené státy. Před rokem 2026 se však objeví jen velmi málo nových dodávek. Evropa se mezitím předhání v nahrazování ruského potrubního plynu zkapalněným, což ještě více prohlubuje celosvětový nedostatek tohoto paliva.

Tato situace znamená, že dovozci budou nuceni více spoléhat na nestálý a drahý promptní trh, kde jsou nyní ceny téměř třikrát vyšší než u dlouhodobých kontraktů. Podle mezinárodní skupiny dovozců LNG se prostřednictvím promptního trhu loni uskutečnilo zhruba 30 procent všech dodávek LNG.

Japonsko varuje, že nedostatek investic do projektů vývozu LNG znamená, že dodávky budou v příštích letech napjaté. Pokud se dodávky ruského plynu do Evropy prostřednictvím plynovodů zcela přeruší, bude v lednu 2025 chybět na světě 7,6 milionu tun LNG. To odpovídá měsíčnímu dovozu do Japonska.