Trumpovo zvýšení cel: První úder v nové obchodní válce?

Donald Trump svým oznámením o záměru zavést 25% cla na dovozy z Kanady a Mexika vyvolal otázky o budoucnosti obchodních vztahů mezi těmito třemi zeměmi. Tento krok přichází jen několik let poté, co Trump podepsal USMCA (Dohodu mezi USA, Mexikem a Kanadou), kterou tehdy označil za "monumentální vítězství". Nyní se však zdá, že by mohl sám ohrozit její stabilitu, uvedl server BBC.