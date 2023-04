Mladík pyká za dva vražedné útoky, půjde na 28 let vězení

Balog podle spisu 5. listopadu 2021 nastoupil v Havlíčkově Brodě do taxíku. Ze zadního sedadla za jízdy bodl řidiče do krku nožem, který si vezl v batohu. Když se napadenému podařilo vůz zastavit, pokračoval Balog útokem na břicho. Muž se bránil, vytrhl mu nůž, přičemž se pořezal, Balog ho pak ze sedadla spolujezdce napadal pěstmi. Taxikáři se podařilo otevřít dveře a utéct, i když ho útočník ještě několik set metrů pronásledoval.

Řidič utrpěl dvě menší poranění na krku, oděrky na horní části hrudníku a na břiše, řezné rány na ruce a prstech. Musel být ošetřen v nemocnici a nezemřel jen díky aktivní obraně. Balog se po činu vrátil k autu, a i když neměl řidičský průkaz a byl pod vlivem alkoholu a marihuany, projel Chotěboří a u blízké Nové Vsi havaroval. Vůz nechal a místě, vzal z něj řidičův mobil, klíče, sluchátka, cigarety, peněženku, platební karty a doklady. Útok na taxikáře nejdřív policie řešila jako loupež s těžkou újmou na zdraví, teprve později čin překvalifikovala na pokus o vraždu. Soud tehdy návrh na vzetí do vazby odmítl.

Loni v březnu pak Balog vylákal do lesa u Chotěboře známého pod záminkou, že si spolu zakouří marihuanu. Na schůzku si vzal kuchyňský nůž a rukavice. Muži zasadil nejméně 11 ran do krku a nad levou klíční kost, což způsobilo kolaps levé plíce a protětí velkých cév krku a hrudníku. Smrt nastala následkem šoku po bodnořezných poraněních. Zavražděnému vzal reproduktor a mobil, který později zahodil, zakrvácené tričko odložil do kontejneru. Druhý den o činu řekl rodině, ta se pokusila napadeného najít v naději, že ještě žije, avšak nepodařilo se jí to, otec obžalovaného pak přivolal policii. Tentokrát už útočník skončil ve vazební věznici.