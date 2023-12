Tragédie na Českobudějovicku: Před domem ležely dvě mrtvoly. Policie nařídila pitvu

V říjnových parlamentních volbách by hnutí ANO vyhrálo s 35 procenty hlasů, což představuje zlepšení o jeden procentní bod ve srovnání se zářijovým průzkumem. Druhé místo by patřilo ODS s 13,5 procenty, zatímco třetí příčku obsadilo hnutí SPD s 10,5 procenty. ODS by si polepšila o půl procentního bodu a SPD o jedno procento.