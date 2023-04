Policii se údajně přihlásil žhář, který založil požár v Českém Švýcarsku

Podle tvrzení serveru CNN Prima news se před několika dny měl přihlásit na policii muž, který tvrdí, že požár založil. Policie ale informaci nepotvrdila. "Vzhledem k tomu, že přípravné trestní řízení je neveřejné, policie se k jeho průběhu nevyjadřuje," uvedl krajský mluvčí policie Kamil Marek.

Server tvrdí, že se muž přiznal, že to byl právě on, kdo loni v Hřensku nedaleko Pravčické brány požár založil. Jak a proč to udělal prý zatím není zřejmé.

Následky požáru bude Česko pociťovat řadu let. Například teprve tento týden se turistům otevřela Hřebenovka, sto kilometrů dlouhá trasa, která spojuje atraktivní místa v národním parku. Několik oblíbených turistických cílů je ale stále uzavřeno. Nepřístupná je například Edmundova soutěska a Gabrielina stezka na Pravčickou bránu.

Požár v Českém Švýcarsku zaměstnl loni v červenci a srpnu tisíce hasičů. Rozšířil se na více než tisíc hektarů a policie ho vyšetřuje jako obecné ohrožení. Práce na odstraňování následků požáru pokračují odnes.