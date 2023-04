V tržnici Sapa našli padělky za pět milionů korun, prodejkyně skončila v poutech

Bývalý prezident Spojených států Donald Trump by neměl jít do vězení, ale měl by být pohnán k odpovědnosti za své činy. Uvedla to pornoherečka Stormy Daniels, která je přímo zapletená do obžaloby proti Trumpovi, jež se týká plateb pro jeho údajné milenky před prezidentskými volbami v roce 2016.