Vyhrožoval útoky v Česku, utekl do Ekvádora. Muž přesto spravedlnosti neunikne

Muž v průběhu loňského roku zaslal více než 40 výhružných mailů o umístění výbušnin zejména v hromadné dopravě. V několika případech došlo k několikahodinovému ochromení vlakové dopravy kvůli nutnosti provedení pyrotechnických prohlídek. Výhrůžky se týkaly také bankovních institucí či zdravotnických zařízení.

Podle policejního mluvčího Jana Daňka bylo dopadení pachatele náročné, musel být vydán mezinárodní zatykač. "Hledaný totiž utekl nejprve do Ekvádoru a pak do Kolumbie, kdy byl následně zadržen. Tento týden tak mohl být deportován do České republiky, kde si ho převzali kriminalisté," vysvětlil mluvčí.

Devětatřicetiletý muž je podezřelý ze spáchání trestných činů vydírání, šíření poplašné zprávy a nebezpečné vyhrožování. V případě odsouzení mu hrozí až pět let odnětí svobody.

"Policisté specializující se na pátrání po osobách uprchlých do zahraničí mají díky úzké spolupráci cestou Interpolu, Europolu, ale taky přímému kontaktu s orgány prosazujícími právo v různých zemích světa, stále větší šanci na vypátrání a navrácení uprchlíků do Česka. To i v případě zemí, které se mohou zdát z hlediska pravomocí české justice bezpečné. Rychlé zadržení a deportace z Bogoty je jasným důkaz efektivity mezinárodní policejní spolupráce," dodal Daněk.