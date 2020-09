Do síně slávy zábavního umění vstoupil Ivo Šmoldas, porota ocenila i další známé tváře

"Jsem rád, že jsem mohl do síně slávy, trošku mi to tu připomíná obřadní síň," řekl při převzetí ceny Šmoldas. Dodal, že je mu ctí, že může být na ceremonii s lidmi, s kterými prostřednictvím televizní obrazovky vyrůstal. Místopředseda Artesu Josef Zeman, který předal ceny většině přítomných laureátů, ocenil Šmoldasovy "repliky na rodinný život a všechno, co se kolem nás děje." Uvedl, že je rád, že ohledně výběru s ním kolegium bylo ve shodě.

Už v úvodu slavnostního odpoledne předali zástupci cenu také Pavlíně Filipovské. Předseda sdružení Václav Junek ji označil za legendu moderátorství, zpívání a herectví. Filipovská uvedla, že cena je pro ni pocta a stále se necítí být mistrem, ale tovaryšem. Poté byl oceněn písničkář, textař a spisovatel Josef Fousek. Cenou se chce chlubit vnukům a pravnukům.

Jako další laureáty oznámili Junek se Zemanem také zpěvačky Lucii Bílou a Helenu Vondráčkovou a zpěváka Petra Spáleného. Ani jeden z nich se dnešní akce nemohl zúčastnit. Bílá podle organizátorů dostane ocenění příští týden, za Spáleného ji převzala manželka Miluše Voborníková. I ta přitom byla mezi dnešními oceněnými. "Musím vám říct, že se mi nikdy ani nesnilo, že bych tady s vámi byla takzvaně na jedné lodi, zvlášť při takové příležitosti," podotkla zpěvačka. Cenu převzal také zpěvák Dalibor Janda. Posledním oceněným se stal zpěvák, skladatel a hudebník Jiří Helekal.

V minulých letech byli oceněni například Karel Gott, Jiřina Bohdalová, Jiří Menzel, Jitka Molavcová, Václav Neckář a řada dalších umělců. Organizátoři se letošní pátý ročník rozhodli uspořádat v komornějším duchu. Dříve se akce konala v divadlech, podle Junka se však tentokrát rozhodli spíše pro styl přátelského setkání.