Premiéra inscenace S láskou Mary na Letní scéně Divadla Bolka Polívky v amfiteátru na Kraví hoře

Inscenace, v níž zazáří Veronika Žilková, Eva Novotná či Gabriela Štefanová, Hana Halberstadt, Ondřej Dvořák a Elena Trčková v alternaci se Simonou Rejdovou, vznikla jako koprodukce Divadla Bolka Polívky a divadelní společnosti StageArtCz. Režie se ujal Petr Halberstadt. Hra se od roku 2013 hrála po celých Spojených státech a sklízela četné divácké úspěchy. V České republice jde o její první uvedení.

„StageArtCz je naším dlouhodobým, osvědčeným partnerem, na kterého se lze spolehnout. Což se potvrdilo i tentokrát, protože S láskou Mary vznikala za velmi složitých covidových podmínek. Velmi mne těší, že se vše podařilo dovést až k premiéře, za což patří velký dík hercům a celému inscenačnímu týmu, neboť všichni ke zkoušení, ale hlavně k nutným změnám a opatřením přistupovali nejen zodpovědně, ale hlavně s optimismem,“ uvedla ředitelka divadla Kateřina Komárková.

„K jakékoliv tvorbě, bez ohledu na okolnosti nebo podmínky, se snažím přistupovat jako k výzvě, to platí jak u herectví, tak u režie. Samozřejmě nešlo ignorovat bouřlivé dění dneška. Doba je to skutečně náročná pro celou společnost, troufnu si říct pro celý svět. O to víc jsme se všichni společně snažili, abychom zkoušení finalizovali do hotového tvaru,“ řekl režisér Petr Halberstadt.

„S láskou Mary je úsměvná komedie o tom, že je třeba žít každý den naplno, jako by byl náš poslední. Radovat se a nečekat, až… až bude svítit slunce, až nebude pandemie, až bude lepší příležitost. To až je teď. Každý den je dost dobrý na to, aby se stal naším svátkem,“ doplnila Veronika Žilková a dodala: „Připojte se k nám a na dvě hodiny zapomenete na své starosti.“

S láskou Mary

Connie, Leona, Millie a Mary jsou dámy z amerického jihu a jejich největším životním povyražením za posledních 30 let je pravidelná každotýdenní partička bridže. Co se stane, když jedna z nich náhle zemře? Ženy to vyřeší po svém. Půjčí si popel zemřelé kamarádky z pohřebního ústavu na poslední společnou karetní hru. Když poté zjistí, že jim Mary posmrtně posílá pozoruhodný dárek, poklidný dýchánek se změní v ten nejdivočejší mejdan, jaký by si kdy dokázaly představit. Během večírku si ale také uvědomují, že „žít“ znamená pořádně si život „užít“, dokud není pozdě.

Autor: Paul Elliott

Režie: Petr Halberstadt

Hrají: Veronika Žilková, Eva Novotná / Gabriela Štefanová, Hana Halberstadt, Ondřej Dvořák, Elena Trčková / Simona Rejdová

Dramaturgie: Miroslav Ondra

Scénografie: Jaroslav Milfajt

Překlad: Dana Hábová

Foto: Monika Chupeková

Diváci si inscenaci poprvé vychutnají na Letní scéně Divadla Bolka Polívky v nově zrekonstruovaném amfiteátru na Kraví hoře v Brně, a to 17. a 18. července 2021 od 20:30.