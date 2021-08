Michael Caine převzal ve Varech cenu za umělecký přínos světovému filmu

Publikum, které předtím zhlédlo sestřih z mnoha různorodých Cainových rolí, osmaosmdesátiletému herci aplaudovalo vstoje. Odložený 55. ročník festivalu večer zahájil film Davida Ondříčka Zátopek.

Caine v krátkém proslovu poděkoval za cenu a řekl, že mu udělala velkou radost. Jeden z hlavních hostů letošního ročníku festivalu odpoledne pozdravil diváky na červeném koberci a v sobotu osobně uvede film Best Sellers natočený letos, v němž ztvárnil stárnoucího spisovatele.

Slavnostní úvodní ceremoniál tradičně moderoval Marek Eben a doprovodila ho choreografie bratří Cabanů. Eben vysvětlil, že festival letos nemá oproti zvyklostem novou znělku, neboť jeho přípravy dlouho provázela nejistota. "Zato máme našeho starého prezidenta," uvedl na scénu prezidenta festivalu Jiřího Bartošku, který v této funkci působí od roku 1994.

"Vítám vás po dvou letech na zahájení filmového festivalu. Žili jsme těžkou dobu...věříme, že je za námi, 55. ročník je trochu půlka jubilea," uvedl a připomněl, že festival přežil dobu, kdy se za socialismu musel střídat po roce s festivalem v Moskvě a poté chvíli, kdy mu krátce chtěl konkuroval pražský festival Zlatý golem. "A přežijeme i covid," řekl Bartoška

Caine během šesti desítek let trvající herecké kariéry vytvořil více než sto rolí napříč filmovými a televizními žánry. Šíře jeho filmografie je důkazem herecké rozmanitosti, schopnosti vcítit se do postav, které ztvárňuje, uvádějí pořadatelé festivalu.

Za herecké mistrovství si vysloužil mnoho ocenění. V roce 1987 získal prvního Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve vedlejší roli ve filmu Woodyho Allena Hana a její sestry, v roce 2000 byl Oscarem oceněn podruhé, tentokrát za úlohu v adaptaci literárního bestselleru Johna Irvinga Pravidla moštárny.

V Karlových Varech se v roce 2015 promítal film Mládí režiséra Paola Sorrentina. Za ztvárnění slavného hudebního skladatele, který tváří v tvář osudu bilancuje vlastní životní prohry, byl Caine oceněn Evropskou filmovou cenou pro nejlepšího herce. Režisér Petr Jákl Caina obsadil do svého připravovaného filmu Jan Žižka.

Dalšími hvězdami letošního festivalu, který se koná po roční pauze způsobené pandemií koronaviru, budou v jeho závěru americký herec, režisér a spisovatel Ethan Hawke a americký herec Johnny Depp, který se však představí především ve své roli producenta.

Tvůrci filmu Zátopek, který dnes festival zahájil, slibují nejen vzrušující vyprávění o mimořádných sportovních úspěších Emila Zátopka, ale také příběh celoživotní lásky Emila a Dany Zátopkových. Příběh začíná, když australský rekordman Ron Clarke přijíždí v pohnutém roce 1968 do Prahy za legendárním běžcem Zátopkem, jehož bezmezně obdivuje. V rozhovorech Rona s Emilem se děj filmu retrospektivně vrací do stěžejních momentů atletova sportovního i soukromého života a spojuje se v komplexní portrét muže, jenž neztrácí tempo ani poté, co jeho poslední závod skončí, a jenž dokáže bojovat nejen na atletickém oválu.

"Když mi bylo asi devět let, vyprávěl mi táta příběh, jak si Zátopek šel zatrénovat a z legrace vyzval k závodu psa, vlčáka. Ten kolem něj vesele pobíhal, štěkal na něj, a když Zátopek končil trénink, tak chudák vlčák úplně odpadl. A když druhý den pes spatřil Zátopka, jak jde běhat, tak raději utekl pryč. Jak jsem později zjistil, táta citoval povídku Oty Pavla Jak tenkrát běžel Zátopek, a mně se to odjakživa moc líbilo," vzpomíná scenárista, režisér a producent Ondříček na první seznámení s legendou.

Premiéra filmu byla stejně jako celý festival odložena o rok. Na několikaleté práci na filmu spolupracovala i Zátopkova manželka Dana. Sportovkyně plná entuziasmu zemřela loni v březnu, bylo jí 97 let. Před kamerou se ve filmu sešli Václav Neužil mladší, Martha Issová nebo Anna Schmidtmajerová. Ondříčkova partnerka Issová ve filmu hraje právě Zátopkovou.