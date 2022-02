V rámci slavnostního galavečera se představí česká hudební špička napříč žánry. Předchozí dva ročníky proběhly z důvodu pandemie v on-line formátu, přesto ve velice vydařeném a skvěle hodnoceném.

Nyní pořadatelé plánují návrat ke klasickému ceremoniálu v přímém přenosu. „Důležitým rozměrem hudebních cen je i setkávání. Věříme, že na konci dubna nám už okolnosti za dodržení pravidel dovolí uspořádat Anděly tak, jak na ně zástupci hudební branže i diváci u televizních obrazovek byli zvyklí,“ říká v tiskové zprávě Lucka Hájková z pořádající agentury Luff Production. Ceremoniál v přímém přenosu odvysílá Česká televize.

„Večer chystáme jako velkou oslavu hudby, během níž divákům připomeneme, jaké zásadní momenty se v české hudbě v roce 2021 odehrály, a to doslova. Oceníme výjimečné počiny napříč žánry a diváci se mohou těšit na vystoupení v netradičních hudebních i vizuálních pojetích,“ dodává Hájková.

Ceny Anděl Coca‑Cola 2021 se budou již tradičně udělovat v základních

i žánrových kategoriích. Novinkou letošního ročníku je tříkolové hlasování. To se pořadatelé rozhodli zvolit kvůli stále se zvětšujícímu počtu nových nahrávek. Právě v těchto dnech se rozbíhá druhé kolo hlasování, v němž akademici ze shortlistu sedmi jmen vyberou v každé kategorii klasickou trojici nominovaných. Pojďme tedy nahlédnout pod pokličku akademikům. Z čeho budou vybírat?

ALBUM

Ewa Farna – Umami

Jelen – Věci a sny

Mirai – Maneki Neko

Vladimír Mišík – Noční obraz

Michal Prokop, Framus Five – Mohlo by to bejt nebe…

Viktor Sheen – Příběhy a sny

David Stypka & Bandjeez – Dýchej

SKLADBA

Vojtěch Dyk – Šumavský otčenáš

Ewa Farna – Tělo

Jelen – Ještě jednu noc

David Koller – Pouta

Aneta Langerová – Bílý Den

Mirai – Volám

David Stypka & Bandjeez – Farmářům

SKUPINA

Jelen – Věci a sny

Midi Lidi – Heal The World, konečně! / Nikdo se ti nebude smát, když budeš mít lidi rád

MIG 21 – Džus noci

Mirai – Maneki Neko

Prago Union – Made in Strašnice

Southpaw – I’m Really Gonna Miss These Songs When I’m Dead

Wohnout – HUH!

SÓLOVÁ INTERPRETKA

Karin Ann – lonely together

Dorota Barová – Dotyk

Ewa Farna – Umami

Beata Hlavenková – Žijutě

Kaczi – Nahá

Vladivojna La Chia – Tam v hluboké tmě tepe a září

Amelie Siba – Love Cowboys

SÓLOVÝ INTERPRET

Dan Bárta – I Killed This Song At Karaoke Last Night

Roman Holý – Strážce klidu vol. 1

Vladimír Mišík – Noční obraz

Pokáč – Antarktida

Michal Prokop – Mohlo by to bejt nebe…

Viktor Sheen – Příběhy a sny

David Stypka – Dýchej

OBJEV

Karin Ann – lonely together

Annabelle – Runnin‘ Out Of F* Time

fiedlerski – Pápá

Jordan Haj – By Now

Michal Horák – Michalbum

Like-it – City in the city

Sofian Medjmedj – 19

VIDEOKLIP

Annet X – Bylo nebylo (režie Jaroslav Moravec)

Bert & Friends – Ejchuchu (režie Pavel Borovička)

Ewa Farna – Tělo (režie Ondřej Kudyn)

Jordan Haj & Emma Smetana – By Now (režie Marek Jarkovský, Jordan Haj, Emma Smetana)

Mutanti hledaj východisko – ČAU ČAU ČAU (režie Jiří Konvalinka)

Viktor Sheen – Nostalgie (režie Jan Strach, Viktor Sheen)

Yzomandias – Jedna Dva (režie Yzomandias)

ALTERNATIVA A ELEKTRONIKA

Aid Kid – Collection

Irena & Vojtěch Havlovi – Melodies In The Sand

něco něco – Útržky

Plusminusnula – Nový zprávy žádný

Post-hudba – Svět na konci roku nula

Amelie Siba – Love Cowboys

Oliver Torr – Fragility of Context

FOLK

Dorota Barová – Dotyk

Jiří Dědeček – Nebudu bydlet v Québecu

Epydemye – Prosklený nebe

Kuba Horák – Kluk z Husovky

Mirek Kemel – Vlčí stopy

Vladimír Mišík – Noční obraz

Žamboši – Světlojemy

JAZZ

Dorota Barová – Dotyk

Dan Bárta & G. Brom Czech Radio Bigband – I Killed This Song At Karaoke Last Night

Nikol Bóková – Prometheus

Beata Hlavenková – Žijutě

Pavel Hrubý – Go Between

Janoušek-Wróblewski Quartet – Vystresovaný medvídek koala na pokraji sil se hledaje štěstí náhodně upálí v lesním požáru

Treetop – Treetop

KLASIKA

H. Blažíková, J. Nosek, Hipocondria Ensemble, um. ved. J. Hádek – Šimon Brixi: Magnificat

Štěpán Filípek – 9

Ivo Kahánek – Antonín Dvořák: Kompletní klavírní dílo

K. Kněžíková, Janáčkova filharmonie Ostrava, dir. R. Jindra – Phidylé

Schola Gregoriana Pragensis, um. ved. D. Eben, Corina Marti – Septem Dies

SOČR, dir. T. Netopil – Bohuslav Martinů: Fresky, Paraboly, Rytiny

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK, dir. T. Brauner – Karel Husa: Hudba pro Prahu

RAP

58G – 58 tape vol. 2

Idea – O beatech a lidech

Maniak & DJ Wich – Černej kůň

Orion – Teritorium III.

Viktor Sheen – Příběhy a sny

Smack – Chimera Pt. 3: Snake

Hugo Toxxx – Mumie

ROCK

Dark Gamballe – Romance panenky a kladiva

Krang – Make Arcade Great Again

Skywalker – Late Eternity

Sněť – Mokvání v okovech

The Drain – Old Big Bad, New Big Good

Vole – Tohle není prdel

Wohnout – HUH!

Slovenské album

Horkýže Slíže – Alibaba a 40 krátkych songov 2

IMT Smile – Srdce Rozum BLVD

Kontrafakt – KF ako Rolls

Lash & Grey – Blossoms of Your World

Peter Nagy – Petrolej

Peter Bič Project – Hlava

Saténové Ruky – Lom

V posledních letech je součástí Cen Anděl také speciální kategorie, o jejímž vítězi rozhoduje veřejnost. I v letošním roce se tak budou hudební fanoušci moct zapojit do hlasování a podpořit svého oblíbeného interpreta v rámci Coca‑Cola fanouškovské ceny. O tu se utkávají interpreti nominovaní ve všech tradičních andělských kategoriích.

Je zřejmé, že 27. dubna 2022 se máme na co těšit.