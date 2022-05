Kapela Point of Few vydává debutové album. Hraje na něm také klávesista Davida Bowieho

Autor: Libor Novák / EuroZprávy.cz

Česká čtyřčlenná kapela Point of Few vydává své debutové album Open to Closeness. Její skladby vynikají mimořádně originálním, svěžím zvukem, organicky propojujícím současný jazz s prvky elektroniky a populární hudby. Devizou Point of Few jsou silné melodie a dynamické beaty. Skladby z Open to Closeness mají často neprvoplánové formy nebo používají lichá metra, stále však vyznívají jako písničky se samostatnými světy vyprávějící příběhy. Kapela Point of Few vznikla v roce 2019 a setkávají se v ní absolventi pražské VOŠ Jaroslava Ježka a brněnské JAMU – kytarista Radim Přidal, saxofonista Petr Smékal, baskytarista Vlastimil Škoda a bubeník Marek Antoňů. Album vychází u Bivak Records, vydavatelství festivalu JazzFestBrno.