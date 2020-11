Monkey Business mají novou desku, natočili politicky provokativní videoklip

Klip, v němž postava ztvárněná Jiřím Langmajerem po zhlédnutí televizního projevu Andreje Babiše (ANO), prezidenta Miloše Zemana a Vojtěcha Filipa (KSČM) vezme do ruky pušku se zaměřovačem, nechce nabádat k násilí. Jde o svobodné vyjádření kapely, řekla ČTK zpěvačka Tereza Černochová.

zdroj: YouTube

Kritiku vládních politiků přinesla už titulní skladba předchozí desky Monkey Business Bad Times For Gentlemen. "Řekli jsme si, že po ní končíme se společenskou kritikou, ale to nejde, protože za dva roky jsme v daleko větších srágorách," prohlásila Černochová. "Já třeba zbraně nesnáším, ale když jsem viděla Jirku Langmajera a výrazy v jeho obličeji, řekla jsem si, že je to strašně tvrdé, ale dobré. Navíc se jedná o airsoftovou pušku na kuličky. Pointou je, že ta puška je dárek pro syna k narozeninám," dodala.

Zpěvačka neskrývá, že politika má v debatách v kapele důležité místo. "My sedáme do auta, jede se třeba do Ostravy, a z Prahy do Brna se řeší politika. Hlavně to řeší Matěj (Ruppert) a Pavel (Mrázek), které to všechno kolem trápí. Jsme prostě příšerně naštvaní. Asi jsou lidé, kteří to tak nemají a myslím, že naopak někteří jsou naopak naštvaní, že my jsme naštvaní. Společnost se stále víc a víc rozděluje." uvedla.

Politické zabarvení má také obal alba Freedom on Sale se sochou Svobody na autovrakovišti. "Socha Svobody je jasný symbol, stejně jako australský honácký pes, který se ve filmu Mad Max objevil po boku Mela Gibsona, a na obrázku na druhé straně obalu už je někdo vykoupil. Myslím, že se to strašně podařilo, Svoboda ve výprodeji. Obecně je to se svobodou nahnuté," konstatovala Černochová, která na minulém albu nahradila zpěvačku Tonyu Gravesovou. Ta se vydala na sólovou dráhu.

Na deskách Monkey Business se vždy objevovali zajímaví hosté. V minulosti to byli Marta Kubišová, americká písničkářka Joan Baezová, člen britské skupiny Freak Power Ashley Slater nebo Glenn Hughes známý z účinkování v Deep Purple. Tentokrát mimo jiných ve skladbě Chaos Is the Key rapuje Dan McCafferty známý z kapely Nazareth a opět nechybí hammondy českého klávesisty žijícího v New Yorku Ondřeje Pivce. "Říká, že díky Romanovi (Holému) nemá tendenci sklouzávat do klišé, zatímco v USA se s klišé pracuje pořád. Prý ho tahle spolupráce nakopává, tak jsme si vzájemně vypomohli," sdělila Černochová.

Monkey Business patří mezi nejúspěšnější české kapely nového tisíciletí. Jsou držitelé ocenění Kapela roku 2018 v Cenách Anděl i v hudební anketě Žebřík. Skupinu založil multiinstrumentalista a producent Roman Holý. V šestičlenné mužské části skupiny nikdy neřešili žádnou personální změnu. Tvoří ji Matěj Ruppert (zpěv), Roman Holý (klávesy, zpěv), Ondřej Brousek (klávesy), Pavel Mrázek (baskytara), Oldřich Krejčoves (kytara) a Martin Houdek (bicí). Debutové album Why Be In When You Could Be Out vyšlo v roce 2000.