Sametový koncert: Jitka Hosprová a hosté významného koncertu za svobodu

Dohromady se spojily dvě věci, a to kulaté výročí Sametové revoluce a první opravdu samostatný koncert Jitky Hosprové v ČR. Jitka Hosprová je nejuznávanější českou violistkou a to nejen u nás, ale i v zahraničí, kde také nezřídka koncertuje. Zdobí ji sólová vystoupení v Londýně, Vídni, Paříži, Stockholmu, Římě, Miláně, Santiagu de Chile, Washingtonu DC, New Yorku, Brazílii, aj..

Jitka Hosprová | foto: http://jitkahosprova.com/

Jitka Hosprová vystupuje i na českých pódiích, ovšem vždy v rámci nějaké akce, nebo na pozvání, apod.. Svůj samostatný koncert však v ČR ještě neměla, takže jsme se domluvili, že takovou tradici uvedeme v život. Hledali jsme co nejvhodnější termín a podzim nám přišel i z časových důvodů nejlepší, zvlášť, když budeme moci koncertem každoročně také oslavit nabytou svobodu v ČR.

Jak sama Jitka říká, viola je stále v ČR neprávem opomíjený nástroj, protože každý se i z komerčního hlediska vrhne raději na housle. A my jednoduše chceme, aby měli lidé možnost se také více s violou jako s nástrojem seznámit. Chceme, aby zjistili, že velikáni klasické hudby také psali skladby přímo pro violu, a že i soudobí autoři dál skládají pro tento úžasný nástroj.

Rozhovor s virtuoskou Jitkou Hosprovou o Sametovém koncertu a hodnotách svobody (19:38) | zdroj: YouTube



Nepůjde o koncert pro tisíc lidí, to snad až příště… V tuto chvíli startuje první ročník samostatných koncertů v ČR a proto byl zvolen tomu odpovídající a noblesní prostor Pražské křižovatky, který navštívila i velká světová jména…

Koncert se uskuteční 21. listopadu 2019 od 19:30 v Pražské křižovatce (kostel sv. Anny) na Praze 1. Partnery koncertu jsou: Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97, Hlavní město Praha a zpravodajský server EuroZprávy.cz.