Struny podzimu 2019: Týden americké hudby přinese hudební maraton a...

„Při příležitosti oslav 30 let svobody vzdává náš festival hold svobodnému duchu americké hudby minifestivalem, jež připomene průkopníky americké moderní hudby od Johna Cage přes Steva Reicha až po ryze současná díla,“ říká prezident Strun podzimu Marek Vrabec. Týden americké hudby zahájí 3. listopadu Maraton americké hudby v Divadle Archa. Unikátní večer oslaví dynamiku, inovativnost a rozmanitost soudobé americké hudby. Zazní díla proslulých skladatelů, jakými jsou Steve Reich, Lou Harrison či Henry Cowell. Důkaz o neutuchajícím hledačském naturelu americké hudby podá skladba Šest tokát od Harolda Meltzera v interpretaci uznávaného íransko-amerického cembalisty Mahana Esfahaniho. Tuto skladbu uvede festival ve světové premiéře. Dalšími účinkujícími tříhodinového maratonu budou Prague Minimal Orchestra Jana Rybáře, houslistka Antje Weithaas a flétnistka Kristýna Farag.

Offstrings přinese atraktivní doprovodný program k hlavní části festivalu. Tu zahájí 15. října ve Foru Karlín britská zpěvačka a pianistka Laura Mvula s Filharmonií Brno, o zakončení se 13. listopadu v Lucerně postarají legendy hip-hopové scény De La Soul. Mezi těmito koncerty, které festival orámují, se fanoušci mohou mimo jiné těšit na návrat velikána saxofonu Charlese Lloyda a na pražské premiéry jazzového pianisty Freda Hersche a amerického avantgardního uskupení JACK Quartet. K vrcholům festivalu bude patřit i unikátní scénický projekt věnovaný Jiřímu Suchému a Jiřímu Šlitrovi. Hlavní část festivalu nabídne deset koncertů v devíti večerech. Vstupenky na Týden americké hudby i na hlavní část festivalu, kromě těch na již vyprodaný koncert violoncellisty Jiřího Bárty, jsou k dispozici na webu strunypodzimu.cz.

Součástí Týdne americké hudby bude i jeden z hlavních koncertů festivalového programu, který 6. listopadu v Dox+ představí skladby newyorského skladatele Michaela Gordona. Spoluzakladatel Bang on a Can osobně uvede své kompozice včetně hypnotizující Timber pro šestici perkusionistů v podání Mantra Percussion. Tím ovšem program neskončí. Bezprostředně po koncertu bude přímo na pódiu následovat rozhovor s Michaelem Gordonem, který navíc další den uspořádá skladatelský workshop a moderovanou debatu na Akademii múzických umění. Na akademickou půdu Gordona doprovodí i Mantra Percussion.

Zakončení Týdne americké hudby se ponese částečně v literárním duchu a zamíří do C. Bechstein Pianocentra. Festival zde 10. listopadu uctí dílo legendárního skladatele Johna Cage. V rámci večera proběhne křest knihy John Cage: Vybrané dopisy a vybrané Cageovy skladby zde zahraje šéfdirigent Filharmonie Brno a zároveň adresát některých Cageových dopisů Dennis Russell Davies. Společně s ním vystoupí významná cageovská interpretka Maki Namekawa.

Struny podzimu Týdnem americké hudby navazují na dlouhou historii, kterou s americkou hudbou mají. „V rámci Strun podzimu uvedl Steve Reich osobně svůj Drumming a Clapping Music, skladatel David Lang představil své Little Match Girl Passion a newyorská skladatelka Julie Wolfe přivezla do Prahy Pulitzerovou cenou oceněné oratorium Anthracite Fields. Událostí byla také vůbec první návštěva zakladatele minimalismu Terryho Rileyho,“ připomíná Vrabec. Týden americké hudby se koná za laskavé podpory hlavního města Prahy při příležitosti 30 let svobody.