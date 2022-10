V 87 letech zemřela rokenrolová legenda Jerry Lee Lewis

Podle zahraničních médií zemřel ve svém domě ve státě Mississippi přirozenou smrtí po boku své sedmé manželky Judith.

Jerry Lee Lewis stál u zrodu rokenrolu a na vlastní kůži zažil, jak se jeho sláva šíří napříč celým světem. Patří mezi jednoho z nejslavnějších pianistů všech dob a odnesl si řadu zlatých desek a cen Grammy.

Jerry Lee Lewis - Great Balls Of Fire! | zdroj: YouTube

Proslavily ho hity jako Whole Lotta Shakin' Goin' On nebo Great Ball of Fire!. V roce 1986 byl jako vůbec jeden z prvních hudebníků uveden do rokenrolové Síně slávy.

Jerry Lee Lewis - Whole Lotta Shakin' Goin' On | zdroj: YouTube

Zpěvák ale proslul i několika skandály. V 60. letech vyšlo najevo, že jeho třetí manželkou byla jeho sestřenice, kterou si vzal, když jí bylo pouhých 13 let. Měl šest dětí, z nichž dvě tragicky zahynuly. Kvůli problémům s daněmi pak několik let žil v zahraničí.