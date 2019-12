Marek Eben a jeho největší tajemství: Pohřbil své dítě

Eben si na nedostatek pracovního tempa nemůže stěžovat. 40 let vystupuje s kapelou Bratři Ebenové, 36 let hraje v Ypsilonce, 21. rokem moderuje pořad Na plovárně, 20 let je jeho jméno neodmyslitelně spojeno s Mezinárodním festivalem v Karlových Varech, 12 let pracuje pro pořad StarDance a 10 roků vydržel moderovat soutěž O poklad Anežky české.

O poznání těžšími zkouškami ale prošel jeho osobní život. Jeho manželkou je herečka Markéta Fišerová, kterou si vzal na počátku 80. let. A brzy očekávali prvního potomka. Jenže dcerka Tereza se narodila předčasně v sedmém měsíci a přežila jen pár dní.

Za tragédií mohly stát zdravotní problémy, které Markéta prodělala během těhotenství. "Po chřipce dostala nejprve zánět srdečního svalu a pak měla dokonce tuberkulózní nález na plicích. Vzápětí nato s Markem otěhotněla," prozradila herečka Světlana Nálepková ve své knize.

Krátce na postihla pár další rána osudu. Moderátor téměř přišel i o svou manželku. Přesně na své 26. narozeniny utrpěla mozkovou mrtvici. Příznakem byla nesnesitelná bolest hlavy, v nemocnici pak upadla do bezvědomí a lékaři jí dávali jen velmi malou šanci na přežití.

Markéta si nakonec život vybojovala, od roku 1986 je ale upoutána na invalidní vozík. Eben už dříve přiznal, že kdyby neměl dostatek peněz, musel by dát svou ženu do ústavu. Naštěstí mu ale moderování umožnilo, aby se o ni postaral finančně i fyzicky.