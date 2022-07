Mnoho Čechů nepoužívá opalovací krém. Hazardují tak se zdravím, varují experti

Lidé v České republice nedbají na prevenci a při opalování velmi často nepoužívají žádný opalovací krém, nebo kupují krémy s velmi nízkým ochranným faktorem. Například v roce 2020 prodej opalovacích krémů v ČR meziročně klesl o 70 %.

Podle lékařů by se člověk při pobytu na slunci měl mazat každé dvě hodiny. V opačném případě doslova hazarduje s vlastním zdravím, shodují se lékaři. První dávku krému je vhodné nanést na kůži 15 minut předtím, než se začnete opalovat.

Ještě několik dní po opalování se může zdát, že pleť po pobytu na slunci vypadá lépe a zdravěji. Je však nutné uvědomovat si důsledky dlouhodobého vystavení slunečnímu záření. Následky příliš častého slunění ukazuje obrázek níže. Na fotografii (zdroj: The New England Journal of Medicine) je obličej 69letého muže, který strávil 28 let řízením kamionu. Z fotografie tváře tohoto muže je zřejmé, která polovina obličeje byla častěji vystavena slunci, a která byla naopak ve stínu kabiny kamionu.

Vliv UVB záření na stav lidské kůže

UVB záření proniká vrchní vrstvou kůže a způsobuje její rychlé opálení. Při absenci používání opalovacího krému dojde v lepším případě ke spálení, v horším případě dokonce ke zhoubným nádorům kůže. Výskyt tohoto onemocnění se za posledních 30 let dokonce zdvojnásobil. „Zhoubnými nádory kůže ročně onemocní 30 tisíc osob. Nejčastějšími z nich jsou bazaliom, spinaliom a melanom.“, říká MUDr. Ilona Gutwaldová z Centra dermatologie Polikliniky IPP.

V květnu 2022 se ve slovinské Lublani konalo sympozium Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV), které se zaměřovalo na průzkum zhoubných nádorů kůže.

Výsledky nového průzkumu Evropské akademie dermatologie a venerologie (EADV), který byl představen na jarním sympoziu EADV, ukazují, že 1,71 % dospělé evropské populace mělo rakovinu kůže, což znamená, že se odhaduje, že touto nemocí trpí asi 7 304 000 Evropanů. A to i přesto, že právě zhoubným nádorům kůže lze nejlépe předcházet, protože většina je způsobena poškozením slunečními ultrafialovými paprsky.

Prevence a léčba zhoubných nádorů kůže

Když jsou kožní nádory zachyceny brzy, je často možné je vyléčit. Pokud však vhodná léčba není zahájena včas, mohou být smrtelné. Výskyt nádorů kůže celosvětově roste. „Zejména lidem, kteří tráví na slunci více času a nepoužívají žádný opalovací krém, nebo používají opalovací krém s nízkým ochranným faktorem, doporučujeme pravidelnou kontrolu mateřských znamének. Právě pravidelná kontrola vám může zachránit život“, Gutwaldová.