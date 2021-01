Velehoru K2 chtějí zdolat čtyři expedice, v zimě se to dosud nikomu nepodařilo

K2 se tyčí do výšky 8611 metrů v pohoří Karákoram na hranici Pákistánu a Číny. O zimní výstup se pokusila jenom hrstka expedic, poprvé na přelomu let 1987 a 1988. Obtíže zimního výstupu souvisejí s tím, že na rozdíl od Everestu leží K2 blíž centrální Asii a zimy jsou tam delší a drsnější. Letos se u úpatí hory sešly čtyři expedice, což se dá částečně připsat na vrub epidemii.

"Lidé měli na letošek jiné plány, ale nemohou jet nikam. My jsme v určitém smyslu bez práce rok a hodně lidí už chce něco dělat," řekl Nizozemec Arnold Coster. Patří k organizátorům smíšené expedice Seven Summit Treks složené z 50 lezců, z nichž polovina jsou Nepálci. Je v ní ale také několik renomovaných Evropanů jako Španěl Sergi Mingote, který musel kvůli covidu-19 upustit od svého průvodního programu, jímž bylo zdolat do 1000 dní bez kyslíku 14 vrcholů vyšších než 8000 metrů.

Zbylé skupiny jsou menší, jednu z nich vede nová hvězda nepálského horolezectví Nirmal Purdža. Tento někdejší člen britských speciálních jednotek v roce 2019 zdolal 14 osmitisícovek s kyslíkem za šest měsíců a šest dní a chtěl by jako první na světě na vrchol K2 dorazit kluzákem.

Vrchol K2 byl poprvé dobyt v roce 1954; od té doby se na něj dostalo zhruba 450 lidí a přes 80 při pokusu zahynulo. V zimě se nikomu nepodařilo překročit hranici 7650 metrů. Může tam udeřit vichr o rychlosti 200 kilometrů za hodinu a teplota klesnout 60 stupňů pod bod mrazu. Vzhledem k severnější geografické pozici je tam ve srovnání s ostatními výškově srovnatelnými horami nižší atmosférický tlak a hůř se dýchá; výstup je navíc hodně technický.

Kdo se chce dostat nahoru, musí být schopen aklimatizace, udržet se v dobrém zdravotním stavu, ovládnout své ambice a vyhnout se lavinám i závalům, soudí horolezec Alan Arnette.

Purdža se rychle vydal do táborů ve střední části hory, má talent i odhodlání, ale žádné zkušenosti se zimním výstupem. Skupina Seven Summit Treks chce umístit fixní lana a dát členům čas na aklimatizaci. Bude muset najít řešení pro jejich rozdílné ambice - někteří chtějí jít s kyslíkem, a další ne, někteří chtějí vystoupat sami, další se šerpy.

Zimní výstupy byly dlouho doménou Poláků, ale Nepálci hodlají do tohoto "oboru" vstoupit také. Jejich lezec Mingma Gjaldže zdolal 13 osmitisícových velikánů a K2 už dvakrát. Loni odstoupil od zimního pokusu, ale letos se spolu se dvěma šerpy vrátil. Krutá zima ho loni zaskočila, takže tentokrát je lépe vybaven, ale fakt, že se nahoru vydává tolik lidí, ho znepokojuje. "Zkomplikuje to organizaci. Mnoho lidí se nechce vrátit 'bez vrcholu'," řekl. A část kolegů souhlasí, podle nich je u K2 letos moc horolezců a věc není dobře zorganizovaná. Arnette to vidí tak, že z tolika lidí se to aspoň jednomu musí podařit. Ani on ale určitou nejistotu neskrývá: "Vše musí být téměř dokonalé, což je v případě osmitisícových vrcholů vzácné a v případě K2 ještě vzácnější."