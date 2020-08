Historie českého školství: Jak vypadala vesnická škola a co se učilo?

— Autor: Lucie Žáková / EuroZprávy.cz

Vesnické školy měly od svého počátku zvláštní význam – zajišťovaly základní vzdělání prostým lidem, kteří k němu po dlouhou dobu neměli přístup. Dochované dobové prameny nám dávají možnost nahlédnout do vesnické školy 19. století, a my tak víme, co se v té době vyučovalo, jak byly vybaveny třídy nebo jaké společenské postavení měl na vesnici pan učitel.