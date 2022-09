KOMENTÁŘ: Populismus je rakovinou demokracie. A Babiš mu holduje tělem i duší

Bývalý předseda vlády Andrej Babiš je momentálně souzen a na jeho hlavu padají mimo jiné obvinění o zatažení vlastního syna na Krym a falšování jeho podpisu. To vše ve stínu soudu kvůli dotačnímu podvodu, kdy čerpal peníze od Evropské unie na svou stavbu Čapího hnízda. Akcie poté přerozdělil mezi svou rodinu. Je to tak hodný otec a manžel, nebo velice vynalézavý podvodník?

Mnoho českých voličů je schopno zavírat oči před naprosto zjevnými a nelegálními věcmi. Zároveň věnují zvýšenou pozornost krokům, které sice nemusí být úplně ideální, ale jsou v mezích zákona. Přesně tento trend se ukazuje nyní. Jako v každé době se nadává na vládu, organizují se protesty, lidé jsou nespokojení. Zcela očekáváná věc, když vládní koalice dostala něco přes polovinu hlasů, tak z logiky věci se může stát, že se najde mnoho odpůrců, kteří se na tom Václaváku sejdou a protestují. Ale to je další z procedur demokracie, která potřebuje slyšet lidi a názor lidí.

Dobrý politik se pozná podle toho, že lidi slyší. Pokud lidem vadí slabá komunikace ze strany vlády a rostoucí ceny, tak by měl podniknout jasné a funkční kroky ke zjednání nápravy. Ruku na srdce, alespoň nějaká snaha se ze strany vládní koalice objevuje. Fungování v rámci takto vážné energetické krize a narušení evropské bezpečnosti je náročný úkol, který nemusí zvládnout ani ti nejlepší.

Pravidelně v neděli se jako nejpálivější koření demokracie objevuje pořad „Čau, lidi“, ve kterém se expremiér rozvykládá o nejaktuálnějších tématech, hází špínu na všechny strany, vytahuje fotky a zdánlivě nesouvisející grafy, a říká: „Za mě by toto nebylo“. Občas svá tvrzení okoření příspěvkem na Facebooku, že vláda už zdražila i pivo, a spory mezi lidmi jsou na světě. Populismus je jako rakovina politiky, se kterou je třeba se smířit a zřejmě ji u nás na nějakou dobu i akceptovat. Ostatně ji vytrvale podporuje asi 30 % voličů. Logika populismu je z principu velmi jednoduchá a zároveň účinná. Silná slova, která v případě jejich nepravdivosti populista „uvede na pravou míru“ tak, aby alespoň částečně odpovídala jeho činům. Volič, který politiku nesleduje a nezajímá ho, ale k té urně jednou za pár let zajde, pak vidí tyto rádoby výsledky a podpora populismu roste.

Jeden z těchto lidí, Andrej Babiš, nyní stanul před soudem a je schopen se podívat do očí vlastnímu synovi, kterému opravdu silně ublížil. Je to chybějící svědomí nebo tvrdá racionalita, kdy ve všem vidí byznys a pronásledování vlastních politických ambicí? Možná od obojího trochu, každopádně několikrát obviněná osoba již z principu není obviněna neprávem. Je vůbec možné, aby Babiš přiznal chybu? Nikoliv, je to populista tělem i duší.

Za roky, kdy byl a je u moci, se ze slova populista stal pro mnoho lidí spíše příznivý pojem. Není tomu tak. Jak jsem již zmínil, populismus je rakovinou demokracie. V České republice by už léta neměl co dělat, je to záležitost autoritativnějších režimů, kdy je nutné ovlivnit daleko větší masy, pokud politik chce vládnout svou cestou. O ruském fašismu se v tomto ohledu ani mluvit nedá. Jako přesný příklad může sloužit politika tureckého prezidenta Recepa Erdogana, který činí přesně takové kroky, aby byl vidět a které jsou alespoň na první pohled přínosné. Poslední dny se staví proti ruskému prezidentu Vladimiru Putinovi a snaží se podpořit Ukrajinu. Zkrátka to situace vyžaduje a svou pozici si potřebuje udržet.

Jenže když už dokonce nejvyšší auditoři Evropské komise u Babišova Agrofertu objevili pochybení, jak je vůbec možné, že ještě stále dokáže hovořit o svých potenciálních kandidaturách na prezidenta či dokonce premiéra? Mám osobní názor, že se snaží držet zuby nehty starého rozpoložení v české společnosti a provolávat nevinnost a génia své osoby, dokud jeho voliči nedostudovali nebo nezemřeli. Je to kruté, ale je to realita.

Upřímně pociťuji lítost nad tím, že lidem nevadí soud, záměrné umlčování jeho blízkého okolí a ubližování jeho vlastnímu synovi. To, že byl součástí StB pod krycím jménem Bureš raději ani nezmiňuji – nezměnilo to situaci v roce 2017, nezmění ji to ani teď. Pokud hnutí ANO dostane tak velký podíl hlasů, jak ukazovaly nejnovější průzkumy, je to selhání demokracie u nás a Česká republika bude mít v příštích dekádách co napravovat. Již teď je potřeba napravovat zhruba pětadvacetiletý demokratický proces, který za celou dobu od roku 1989 dokázal zlikvidovat až tento muž.