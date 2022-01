Satira Petra Nutila: Já bych všechny ty internety zakázala…varovala. Ale svět neposlechl. Tady jsou důsledky

Za sedmero horami a za sedmero řekami, leží česká země. Žijí v ní od nepaměti dobří lidé, po staletí vzdělávaní vysokou školou života, průkopníci slepých uliček a odborníci na slovo vzatí, u kterých i samotný pánbůh litoval, že je nepřizval ke stvoření světa – poradit totiž mohli skvěle…

Nu a tenhle národ stvořil nejednoho světově proslulého proroka. Vzpomeňme na Cimrmana, který věštil budoucnost aluminiu, na legendární Jolandu a velký špatný, Vlastíka Plamínka a legendární Zzzzebru, nebo třeba Václava Klause….

Ale abych to zkrátil. Jednoho dne ze samého srdce tohoto vyvoleného národa povstala moudrá babička (která byla k naší vlastní škodě vlastně nerozpoznaná věštkyně), a vyřkla větu, která – byla-li by uposlechnuta, vyřešila by spoustu světových trablů. Vlastně skoro všechny. Ano, moji milí, myslím tím Fake News, internetové pirátství a podvody, informační zahlcení a po světové síti šířící se bludy, pavěda a zkazky o ploché zemi a tak dále…. To všechno jsme si mohli odpustit, kdybychom naslouchali důchodkyni Věře Pohlové, která už v roce 1999 v anketě deníku Metro prohlásila: „Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala…“

Ale svět - neuposlechl. A ztratil kontrolu nad sebou samým.

A jak to tak v pohádkách bývá, přišel trest ne nepodobný ve vší hrůze biblických ran – třeba ve formě zvolení Donalda Trumpa, uskutečnění Brexitu, rozlézajícího se toxického influencerského povolání, ztráty vlivu tradičních médií a vzestupu hipsterů, barberů, politicky korektních filmů a sojového latté…

Ale už pozdě bycha honit. Přesáhli jsme bod, ze kterého není návratu, a stejně jako u černých děr nás tenhle horizont událostí vyslal na neodvratnou cestu slzavým údolím informačního zmatku, hybridní války, uplakaných celebrit a nekonečné telenovely ze životů Bohuše Matuše a Karlose Terminátora Vémoly… Už bylo prostě pozdě. Džin byl vypuštěn z lahve, drak z jeskyně, sysel z nory.

Nelze se divit, že se lid malebné české krajinky pozdě (jako obvykle), ale přece postavil na obranu pravdy a lásky (čímž každý míní sám sebe) proti zlobě a nenávisti (což jsou ti, kdo s námi nesouhlasí).

A Čechové jak za husitů začali bojovat za pravdu (každý za tu svou, jak jinak). A tak se stalo, že ono pověstné oko hurikánu zasáhlo i naší redakci. Vím, bylo to nevyhnutelné.

A tak jsme se nějakým omylem, chybou či bůhvíproč taky v téhle svaté válce ocitli. A bohužel na špatné straně. Totiž na chvíli jsme byli dezinformačním médiem. A to, milé děti, dámy a pánové, nebyl taktický manévr. Ale prostě někdo dal naše logo mezi žumpu typu SputnikNews a Aeronet. A ten někdo nebyl nikdo jiný než spolek Nelež, který si vzal za své bojovat s fejky, weby, které jsou totální cancer a trash (jak by řekla dnešní mládež), a to tak, že je odřízne od peněz nic netušících penězonošců (čti inzerentů).

Nevíme proč, ale byli jsme tam. Sice na chvilku, ale co už. A od té doby se té nálepky nemůžeme zbavit. I když sám Nelež uznal, že to tak není, vyhráli jsme nějaké soudy, stejně prostě tímhle omylem, chybou… se povedlo odehnat spoustu inzerentů, což tedy redakčnímu provozu extra neprospívá… (ne, tohle není žádost o zvýšení platu, šéfe).

Od Nelež to totiž vzali další pravdo-zpěvci. Jako třeba etalon žurnalistické etiky, vytříbeného vkusu a tvrdý zastánce novinářských etických kodexů, rytíř pravdy… ano, uhodli jste. Přidaly se i Parlamentní listy, web, toho času sám hodnocený jako dezinformační…

Abychom si to, milé děti, dámy a pánové vyjasnili, jak se tak říká po americku „once and for all“. Čističe mediálního bahna jako je spolek Nelež, rating NFNZ, nebo slovenští Konšpirátori.sk máme moc rádi a fandíme jim. Vydali se na spletitou cestu zahnojeným internetem a hledají nejvyšší shodu skutečnosti s jejím obrazem v médiích. A já jim v tom fandím a moje redakce taky.

Tak si tak někdy říkám…

Kéž bychom my, moudrý národ český, kmen kněžny Libuše, věrní synové Jana Husa, dědicové Komenského tu babičku s těmi internety bývali poslechli…