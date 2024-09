Aktualizovaná výstraha meteorologů: Pršet bude dál

Výrazné vzestupy se očekávají také u řek odvodňujících severovýchodní horské oblasti, Českomoravskou vrchovinu, Šumavu a Novohradské hory. Výstraha před silným větrem v centrální části republiky byla prodloužena, odpoledne mohou poryvy větru dosáhnout až 70 km/h.

Na východě ČR prší od čtvrtka. „Deštivé počasí na většině našeho území pokračuje a bude s přestávkami pokračovat i v pondělí,“ uvedl ČHMÚ. Během odpoledne a noci se má déšť ve východní části země zvolna zmírňovat, ale v pondělí se dočasně vrátí na většinu území. Srážky již nebudou tak intenzivní jako o víkendu, ale vzhledem k nasycení půdy bude jejich dopad výrazný.

V odpoledních hodinách se očekávají v západní polovině Čech srážky v rozmezí 5 až 30 litrů na metr čtvereční, v Jizerských horách a Krkonoších až 45 milimetrů. Na ostatním území ČR spadne většinou do 10 milimetrů.

V pondělí by mělo v Jizerských horách napršet až 40 milimetrů a v Jeseníkách, na Šumavě a Novohradských horách až 60 milimetrů deště. Srážky budou od severovýchodu ubývat, a proto výstraha před deštěm platí na většině území do pondělního poledne, na jihu Čech a jihozápadě Moravy do půlnoci na úterý.

Od středy napršelo v návětrných oblastech Jeseníků až 500 milimetrů srážek, v Krkonoších 450 milimetrů a v Jizerských horách a Beskydech 300 milimetrů.

Úhrny nad 250 milimetrů byly zaznamenány také v Novohradských horách, na severních svazích Českomoravské vrchoviny v Pardubickém kraji a na Ostravsku. Na ostatních místech napršelo mezi 100 a 200 milimetry, na západě a severozápadě Čech mimo Krušné hory do 70 milimetrů.

Kvůli pokračujícím srážkám ČHMÚ očekává další rozvodnění řek, místy velmi výrazné. Největší vzestupy s překročením třetího stupně povodňové aktivity, v některých případech i padesátiletých průtoků, předpovídá na Jeseníkách, Krnovsku, Opavsku, Ostravsku a v Beskydech.

