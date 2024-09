Počasí: Meteorologové rozšířili výstrahu o nové varování

Očekává se silný vítr ze severu až severozápadu, jehož nárazy mohou dosahovat rychlosti až 90 kilometrů v hodině. Na horách na severu a severovýchodě republiky může vítr dosáhnout rychlosti až 110 kilometrů v hodině.

Stále platí varování, že v oblastech Pardubického, Olomouckého a Moravskoslezského kraje může do neděle napršet více než 300 milimetrů srážek. Na zbytku Moravy a Slezska a také v některých částech severních, jižních a východních Čech se očekávají úhrny do 250 milimetrů. Zbytek Čech by měl zasáhnout déšť s úhrny do 150 milimetrů. Relativně klidné počasí by mělo být pouze v západních Čechách.

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) předpokládá, že v důsledku těchto extrémních srážek dojde na značné části území k dosažení nebo překročení třetího stupně povodňové aktivity.

„Nejvyšší vzestupy a četné překročení třetího stupně povodňové aktivity očekáváme během soboty a neděle. V oblastech, kde budou 24hodinové úhrny srážek přesahovat 120 milimetrů, je možný výrazný překročení limitů pro třetí stupeň povodňové aktivity,“ uvedli meteorologové.

Sledující situaci budou nadále upřesňovat. Vodohospodáři se připravují na očekávané vzestupy hladin, zasedají povodňové komise a složky integrovaného záchranného systému jsou v pohotovosti.