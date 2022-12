Počasí: Přívaly sněhu mohou o víkendu ochromit část Česka

Ve Francii budou od 1. ledna kondomy pro lidi od 18 do 25 let v lékárnách k dostání zdarma. Na setkání s mládeží to dnes oznámil prezident Emmanuel Macron a dodal, že to považuje za "malou revoluci v prevenci". Informoval o tom deník Le Monde. Francie se tak snaží bojovat proti nárůstu počtu případů sexuálně přenosných nemocí v posledních letech, zejména u mladých lidí, píše agentura AFP.