Bouřky v okolí Prahy zvedaly hladiny vodních toků, hasiči měli stovky výjezdů

Hlavně odčerpávali vodu a odstraňovali spadané stromy. Odpoledne by již měly srážky ustávat. Vyplývá to z informací Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a Hasičského záchranného sboru (HZS ČR).

První bouřky se v ČR objevily v pátek odpoledne. "Kolem 19:00 přešel přes Šumavu do Čech pás velmi intenzivních bouřek, ve kterých napršelo kolem 30 až 40 mm za velmi krátkou dobu," uvedla meteoroložka Petra Sýkorová. Například v Boubíně napršelo za půl hodiny více než 40 milimetrů, což byl nejintenzivnější déšť ze všech stanic v Česku. Přes 35 milimetrů za 30 minut se dostaly také stanice ve Strakonicích, Strážném, Sedlicích a Černé v Pošumaví.

Bouřky večer postupovaly směrem k severovýchodu a ve druhé polovině noci většinou přecházely do trvalejších srážek. Nejvíc se projevovaly v jižních a středních Čechách, kde do dnešních 5:00 v kombinaci nočních bouřek a ranního trvalého deště napršelo ojediněle kolem 70 milimetrů vody, tedy 70 litrů na metr čtvereční, v Komořanech to bylo přes 100 milimetrů.

Déšť zvedal hladiny řek zejména v povodí Vltavy. Na území Prahy a v jejím okolí vystoupaly hladiny většinou až nad úroveň některého ze tří povodňových stupňů. Na třetí stupeň se dostal Botič a také Pitkovický potok. Nyní by se ale podle meteorologů měla situace již stabilizovat.

Silničáři museli odstraňovat sesuvy půdy a kamení z několika menších středočeských silnic v okolí Prahy, například u Vraného nad Vltavou. Omezený kvůli tomu byl provoz některých spojů Pražské integrované dopravy. Další sesuvy policie evidovala na silnici číslo 1157 v Černošicích u Prahy a v Trubíně na Berounsku.

Hasiči měli kvůli bouřím stovky výjezdů. "Nejčastěji se jedná o čerpání zatopených prostor a odstraňování spadlých stromů. Nejvíce událostí evidujeme v kraji Středočeském, Plzeňském a v Praze," uvedli na svém twitteru.

Dnes odpoledne a k večeru už budou srážky ustávat, neděle a pondělí mají být jasné či polojasné. Nejvyšší teploty by se v obou dnech měly dostat nad tropických 30 stupňů Celsia.