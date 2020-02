Hasiči se nezastaví, Sabine měla v ČR sílu uragánu. Povídejte se na mapu

Aktualizováno 10:46 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Hasiči v Česku dnes do rána zasahovali kvůli větru skoro devětkrát častěji než normálně za celý den. Zásahů bylo od půlnoci do 10:00 přes 1400, hlavně kvůli popadaným stromům a větvím. Běžně přitom bývá takzvaných technických zásahů, což jsou právě třeba spadlé stromy, pouze 162 za celý den. ČTK to oznámila mluvčí generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru (HZS) Nicole Studená.