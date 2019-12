Informoval o tom dnes Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ). Podle něj vítr bude zesilovat před studenou frontou, která postupuje přes západní Evropu k východu.

Meteorologové upozorňují, že vítr může poškodit stromy a lesní porosty nebo způsobit menší škody na budovách. Hrozí i nebezpečí úrazu uvolněnými předměty a zlomenými větvemi, může se zkomplikovat doprava.

Lidé by měli podle meteorologů zajistit okna a dveře a uklidit nebo upevnit volně uložené předměty. Na horách by měli omezit túry a zejména by se neměli vydávat do hřebenových partií.

Předpověď na pátek (00-24):

Zataženo nízkou oblačností nebo mlhy, ojediněle mrholení. Na horách a na východě území místy, jinde jen ojediněle polojasno. Nejnižší noční teploty 8 až 4 °C, v západní polovině Čech kolem 2 °C. Nejvyšší denní teploty 5 až 9 °C, při zmenšené oblačnosti kolem 12 °C. Mírný jihovýchodní vítr 2 až 5 m/s. Ve východní polovině území čerstvý jihovýchodní až jižní vítr 5 až 10 m/s, místy s nárazy 15 až 20 m/s (70 km/h), na horách 20 až 30 m/s (110 km/h), bude večer slábnout.

Předpověď na sobotu (00-24):

Zataženo až oblačno, od západu občasný déšť nebo přeháňky, postupně v polohách nad 1000 m srážky smíšené nebo sněhové. Večer ustávání srážek a částečné ubývání oblačnosti. Nejnižší noční teploty 5 až 1 °C, na Moravě a ve Slezsku 9 až 5 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C, na východě kolem 10 °C. Slabý západní vítr 1 až 4 m/s, na Moravě a ve Slezsku zpočátku čerstvý jižní 4 až 8 m/s, ojediněle s nárazy kolem 15 m/s. Vítr bude večer slábnout a měnit se na jihozápadní.

Předpověď na neděli (00-24):

Oblačno až zataženo, ojediněle přeháňky, večer v západní polovině Čech občasný déšť. V polohách nad 1000 m většinou sněhové. Nejnižší noční teploty +3 až -1 °C. Nejvyšší denní teploty 4 až 8 °C. Slabý jižní až jihozápadní do 4 m/s se bude odpoledne měnit na mírný západní vítr 2 až 6 m/s.