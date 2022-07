Tropy vystřídá prudké ochlazení. Předpověď počasí na měsíc

V úterý bude polojasno až oblačno, na severovýchodě se mohou místy vyskytnout přeháňky. Nejvyšší teploty budou 21 až 25 stupňů, ve středu pak už mohou dosáhnout až tropické třicítky. Na severovýchodě ale bude o něco chladněji. Od západu se ve středu začne obloha zatahovat. Ve čtvrtek pak bude převážně oblačno a místy se objeví přeháňky, ojediněle i bouřky. Nejvyšší denní teploty čekají meteorologové od 23 stupňů Celsia na severu po 32 stupňů na jihovýchodě.

Pátek bude zřejmě podle meteorologů polojasný až oblačný a ojediněle se mohou objevit přeháňky. Maximální teploty se v závěru pracovního týdne budou držet pod hranicí 30 stupňů. To se ale změní o víkendu a na začátku příštího týdne. V sobotu budou ještě nejvyšší teploty činit jen asi 20 až 24 stupňů a na jihovýchodě země až 26 stupňů. V neděli a prvních dnech příštího týdne už ale bude podle předpovědi jasno a teploty postupně vzrostou až na 33 stupňů Celsia.

Střídání teplých a chladnějších dní bude podle měsíčního výhledu počasí ČHMÚ pokračovat i v nejbližších čtyřech týdnech. "Po relativně chladnějším minulém týdnu bude tento týden od 11. do 17. července teplotně normální. Za ním bude následovat týden - do 24. července - s nadprůměrnými teplotami. Postupně se teploty opět dostanou do normálu a začátkem srpna klesnou i pod dlouhodobý normál," popsali vývoj počasí pracovníci ústavu. Objem srážek se bude v příštích týdnech pravděpodobně pohybovat kolem dlouhodobého průměru pro toto období.