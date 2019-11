Nápor sněhu ochromil jihovýchod Francie. Jeden muž tragicky zahynul

Třiašedesátiletý motorista zemřel ve čtvrtek večer v obci Roche v departmentu Isère, když na něj spadl strom, uvedla agentura AFP. Ten zranil také 27letého muže. Oba se pokoušeli spolu s dalšími lidmi ze silnice odstranit vyvrácený strom, když na ně spadl další strom. Zdaněná oběť byla hospitalizována.

V departmentech Drôme, Isère, Rhône a Ardèche bylo ve čtvrtek večer bez proudu na 200.000 domácností, sdělila distribuční společnost Enedis. "Na tak malém prostoru je to opravdu neobvyklé," řekl televizi BFMTV technický ředitel národní krizové jednotky Enedis Antoine Jourdain. Stromy podle něj padaly na elektrické vedení.

V okolí Grenoblu zůstanou přinejmenším do dnešního dopoledne uzavřeny některé železniční tratě, řekl AFP mluvčí železniční společnosti SNCF. Týká se to například přímých spojů Grenoble-Lyon, Grenoble-Valence a Grenoble-Veynes.

Fresh snow reported from Lyon, France this evening! Thanks to Enguerrand Germain for the report - posted with permission. pic.twitter.com/gqb6KmBxYp