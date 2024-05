USA nepovažují zabíjení Palestinců v Pásmu Gazy za genocidu

Spojené státy podle Sullivana chtějí, aby byl Hamás ve válce poražen. Zároveň ale tvrdí, že plánovaná invaze ve městě Rafah na jihu Pásma Gazy, které Izrael považuje za poslední baštu Hamásu, by byla chybou.

"Nevěříme, že to, co se děje v Pásmu Gazy, je genocida. Důrazně jsme se vyjádřili, že toto tvrzení odmítáme," řekl Sullivan novinářům v Bílém domě.

Biden, který se uchází o znovuzvolení v listopadových prezidentských volbách, je na domácí politické scéně za podporu Izraele ostře kritizován i od svých příznivců. Někteří z nich totiž obviňují Izrael z páchání genocidy. Válka v Pásmu Gazy si podle tamních úřadů dosud vyžádala více než 35.000 palestinských obětí.

Sullivan zopakoval sobotní vyjádření Bidena a řekl, že v palestinské enklávě by mohlo nyní nastat příměří, kdyby Hamás propustil rukojmí, které unesl během bezprecedentního útoku na jih Izraele ze 7. října 2023, kde palestinská komanda zabila přibližně 1170 lidí, většinou civilistů.

Mezinárodní společenství by mělo vyzvat Hamás, aby se vrátil k jednacímu stolu a přijal dohodu o příměří a výměně zajatců, uvedl Sullivan. Dosavadní jednání Hamásu a Izraele, zprostředkovaná Katarem, USA a Egyptem, nevedla k dohodě, která by umožnila zastavení bojů.

Mluvčí americké Rady pro národní bezpečnost John Kirby v pátek uvedl, že jednání jsou na mrtvém bodě a vyjádřil politování nad tím, že jejich nejnovější kolo v Káhiře skončilo neúspěchem. Sullivan v této souvislosti řekl, že Spojené státy se snaží o urychlené dosažení příměří a dohody o propuštění rukojmí.

Minulý týden turecký prezident Recep Tayyip Erdogan opět ostře kritizoval izraelského premiéra Benjamina Netanjahua. V reakci na izraelskou ofenzivu v Pásmu Gazy Erdogan prohlásil, že pokud jde o genocidu, dosáhl izraelský premiér takové úrovně, že by mu ji záviděl i nacistický diktátor Adolf Hitler. Informovala o tom turecká agentura Anadolu.

"Erdogan rovněž obvinil izraelskou vládu z toho, že z Gazy udělala 'vězení pod otevřeným nebem' podobné koncentračnímu táboru již dávno před 7. říjnem. Ten den loni palestinské hnutí Hamás, které vládne v Pásmu Gazy, zaútočilo na Izrael a v jeho pohraničí u Pásma Gazy pozabíjelo na 1200 lidí a dalších asi 250 jich uneslo jako rukojmí, z toho zhruba polovinu stále zadržuje," uvedla agentura.

Erdogan dále kritizoval izraelskou vládu za cílení na nemocnice, místa distribuce potravin a ostřelování humanitárních konvojů v Pásmu Gazy. Server The Times of Israel připomněl, že to není poprvé, co Erdogan přirovnal Netanjahua k Hitlerovi. Například loni koncem prosince Erdogan prohlásil, že Netanjahu je horší, než byl Hitler.

Turecko se navíc přidá k žalobě Jihoafrické republiky (JAR), která u Mezinárodního soudního dvora obvinila Izrael z genocidy Palestinců v Pásmu Gazy. Uvedla to agentura DPA.

JAR koncem prosince loňského roku zažalovala Izrael na půdě hlavního soudu OSN v Haagu za to, že se podle ní dopustil porušení úmluvy o genocidě. Odvolávala se na násilí ze strany armády a vyjádření izraelských politiků a vojenských velitelů.

Izrael žalobu odsoudil a označil ji za nepodloženou a absurdní.

Soudní dvůr v lednovém předběžném rozhodnutí uznal, že v Pásmu Gazy existuje riziko genocidy, ale nenařídil Izraeli ukončit tamní vojenskou operaci. Soud uvedl, že Izrael musí podniknout všechna opatření nezbytná k zabránění genocidním činům.

Spojené státy obvinění vůči Izraeli za údajnou genocidu v Pásmu Gazy na přelomu roku zkritizovaly. "Tato situace je bezvýznamná, kontraproduktivní a totálně bez jakéhokoli opodstatnění," uvedl pode médií mluvčí Bílého domu pro národní bezpečnost John Kirby.

Jihoafrická republika se na soud obrátila v souvislosti s izraelským vojenským postupem v Gaze. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu tvrzení JAR odmítl. Izrael dlouhodobě odmítá, že by při své ofenzivě proti palestinským militantům používal nepřiměřenou sílu a zdůrazňuje, že jde jen o součást legitimní obrany izraelského území a obyvatelstva. Netanjahu také reagoval, že genocidu nepřišel páchat Izrael.

Expertka na mezinárodní právo Shelly Aviv Jeiniová z Haifské univerzity podle Haaretz zdůraznila, že stížnost JAR nelze brát na lehkou váhu. Prokázání genocidy vyžaduje dokázat záměr vyhladit určitou skupinu lidí a konkrétní činy, které tento záměr naplňují.

JAR tvrdí, že vyjádření vysoce postavených izraelských činitelů a veřejná atmosféra v Izraeli ukazují na záměr vymazat Gazu z mapy. Zároveň poukazuje na škody způsobené civilistům v Gaze a hlad, kterým trpí.