Počasí dalo Německu zabrat: Letošní léto bylo třetí nejteplejší od roku 1881

Průměrná teplota byla podle Německé meteorologické služby (DWD) v uplynulých třech měsících 19,2 stupně. V roce 2003 to bylo 19,7 stupně a loni 19,3 stupně. Hodnoty se vztahují k takzvanému meteorologickému létu, které začíná 1. června a končí 31. srpna.

Přesto lze podle meteorologů považovat letošní léto v Německu za rekordní. Poprvé totiž naměřili teploty vyšší než 42 stupňů. Během vlny veder z konce července zaznamenali v dolnosaském městě Lingen dokonce hodnotu 42,6 stupně, která se stala novým absolutním teplotním rekordem.

July 2019 was globally the warmest July on record. But did you know that some parts of the world were actually colder than normal? Including parts of Europe. Click to see the real global picture in high resolution. https://t.co/97CGbtuOhJ