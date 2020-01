Tornáda a bouřky devastují jih USA, zahynulo nejméně sedm lidí

Podle meteorologů prudkému větru a dešti čelilo jen ve státech Louisiana, Arkansas, Texas a Oklahoma přes 18 milionů lidí, v Texasu do postižené oblasti patřila i velká města Dallas, Houston a Austin.

Policie v Dallasu uvedla, že jeden člověk zahynul, když se jeho vůz převrátil do říčky Fivemile Creek. V Oil City v Louisianě zemřel 75letý muž, který zahynul v troskách domu pod spadlým stromem. Úřad šerifa louisianského okresu Bossier Parish na facebooku informoval, že ve zdemolovaném karavanu nalezli hasiči těla postaršího páru. Tři lidé dnes po řádění tornáda zahynuli v Alabamě nedaleko Carrolltonu.

#tornado damage in Park Hill, OK. I’ve seen a lot of really bad stuff after storms roll through, but this little girl calling for her missing dog is one of the most heartbreaking things I’ve ever seen😭😭😭 pic.twitter.com/oz5WLDJ6Pq