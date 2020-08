Laura se může stát hurikánem 4. stupně. Na jihu USA hrozí katastrofální škody

Krátce po poledni SELČ byl hurikán asi 540 kilometrů jihovýchodně od texaského Galvestonu. Ze satelitních snímků je podle dnešního oznámení Národního střediska pro hurikány (NHC) patrné, že jde o velmi rozsáhlý systém, který pokrývá velkou část Mexického zálivu.

#Laura is expected to bring multiple life-threatening hazards to the Gulf Coast beginning later today. Efforts to protect life and property within the Storm Surge and Hurricane Warning areas should be rushed to completion before storm surge and tropical storm force winds arrive. pic.twitter.com/QxXf55AiU0