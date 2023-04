Teplejší počasí až v květnu. To budou teploty alespoň průměrné, ukazuje výhled

Podle meteorologů dojde v tomto a příštím týdnu k mírnému ochlazení, teploty se tak dostanou do podprůměru. "Minimální teploty se budou pohybovat kolem 4 °C a maximální kolem 15 °C. Teploty se vrátí k průměru v posledních dvou předpovědních týdnech od 8. do 21. května," uvedli ve výhledu.

Teplotně bude období do začátku třetí květnové dekády slabě podprůměrné nebo průměrné. Normální budou i hodnoty srážek.

"Po extrémních srážkách z poloviny dubna se srážkové úhrny v uplynulém týdnu dostaly do průměrných hodnot. Do poloviny května očekáváme také většinou průměrné srážkové týdny, poslední týden od 15. do 21. května by měl být sušší," poznamenali experti.