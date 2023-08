Tropické počasí o víkendu skončí. Příští týden bude pod 20 stupňů

Česko dnes zažilo mimořádně horký den, rekordní teploty naměřilo 39 ze 163 meteorologických stanic, které zaznamenávají teploty alespoň 30 let. Nejtepleji bylo ve Strážnici na jihu Moravy, kde teplota 35,5 stupně Celsia překonala 80 let starý rekord. Na dotaz ČTK to dnes řekl Pavel Borovička z Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).