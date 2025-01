Panama reaguje na Trumpa. Prezident posílá jasný vzkaz do Bílého domu

Mulinko odmítl Trumpova slova „v plném rozsahu“ a informoval, že nad Panamským průplavem bude i nadále dohlížet panamská vláda. „Panama bude uplatňovat práva zaručená smlouvami Torrijos-Carter, které ukončily americkou správou nad průplavem,“ podotkl.

„Na světě není přítomna žádná země, která by zasahovala do naší správy. Průplav nebyl ústupkem pro nikoho,“ zdůraznil panamský prezident. Na Mulinovo prohlášení sdílené skrze sociální síť X upozornil server Barrons.

Trump se opřel do Panamy během svého inauguračního proslovu. „Z tohoto hloupého daru, který neměl být nikdy poskytnut, jsme byli velmi špatně potrestáni a slib Panamy vůči nám byl porušen. Účel naší dohody a duch naší smlouvy byly zcela porušeny,“ vylíčil.

„Americkým lodím jsou účtovány vysoké poplatky a není s nimi zacházeno spravedlivě v žádném ohledu. A to se týká i námořnictva Spojených států a především, Panamský průplav provozuje Čína a my jsme ho Číně nedali, dali jsme ho Panamě a bereme si ho zpět,“ pokračoval.

Jenže jak upozornil server USA Today, Trump během proslovu lhal. Průplav totiž nekontroluje Čína, nýbrž panamská státní společnost Panama Canal Authority. Na údržbu kanálu a bezpečnost této vodní cesty dohlíží jedenáctičlenná rada.

Peking panamské vládě sice občas nabízí velkorysé infrastrukturní projekty a společnost se sídlem v Hongkongu provozuje dva přístavy na obou koncích průplavu.

Stále však není jasné, co Trumpa k této rétorice vede, neboť současná panamská vláda se rozhodla prohloubit vztahy s USA a od Číny v posledních měsících nezískala žádné významné investice či dokonce „nadbíhání“ ohledně této námořní cesty.

Panamci jsou zneklidnění dřívějšími prohlášeními amerického prezidenta, že by Spojené státy mohly znovu získat Panamský průplav, v nejhorším případě i silou. Informoval o tom americký list New York Times.

„O suverenitě našeho průplavu nelze vyjednávat a je součástí naší historie boje a nezvratného dobytí. Ať je to jasné: průplav patří Panamcům a bude tomu tak i nadále,“ zdůraznil šéf panamské diplomacie Javier Martínez-Acha.

Podle expertů může být reálným cílem Trumpa zastrašení s možným cílem zajistit si „příznivé zacházení“ pro americké lodě. „Pokud by USA chtěly porušit mezinárodní právo a jednat jako Vladimir Putin, mohly by vtrhnout do Panamy a získat průplav zpět. Nikdo by to nepovažoval za legitimní čin a přineslo by to nejen těžké škody na jejich image, ale i nestabilitu průplavu,“ vysvětlil Benjamin Gedan, ředitel latinskoamerického programu Wilsonova centra ve Washingtonu.

Trump nedávno zkritizoval také nedávno zesnulého bývalého prezidenta Jimmyho Cartera, který stál za dohodou s panamskou vládou z roku 1978 o tom, že Panamci kanál postupně přeberou pod svou kontrolou. „Panamský průplav je ostuda. Co se v Panamském průplavu odehrálo? Jimmy Carter jim ho dal za jeden dolar a oni se k nám měli chovat dobře. Myslím, že to byla hrozná věc,“ doplnil Trump.

Podle něj jsou Spojené státy „okrádány“, zatímco v průplavu získává velký vliv Čína. „Pokud nebudou dodrženy morální i právní zásady tohoto velkorysého gesta darování, pak budeme požadovat, aby byl Panamský průplav Spojeným státům americkým vrácen v plné výši, rychle a bez otázek,“ prohlásil podle serveru Politico.