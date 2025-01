Hřib chce vést Piráty do voleb. Bude se radit s ekonomy a odborníky

"Ucházím se o pozici lídra Pirátů do sněmovních voleb," uvedl Hřib v úterý na sociální síti X. "Přijal jsem tuhle výzvu, protože jsem cítil silnou důvěru svých kolegů. Se zkušenými ekonomy a odborníky po boku teď chci připravit velké reformy pro naší zemi," dodal.

Náměstek pražského primátora a někdejší primátor se předsedou strany stal na začátku loňského listopadu, kdy v čele subjektu nahradil Ivana Bartoše. K personálnímu zemětřesení došlo po předchozím odchodu Pirátů z vládní koalice, který přišel po odvolání Bartoše z postu ministra pro místní rozvoj.

V prosinci byla na internetovém fóru zvolena poslední členka nového vedení, kterou se stala místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Olga Richterová. Doplnila tým předsedy Hřiba, který je dále složený z místopředsedkyně Hany Hajnové a místopředsedů Martina Šmídy a Michala Bláhy.

Piráti se v nejnovějším průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News umístili na pátém místě. Podpořilo by je 7,3 procenta hlasujících. Podle přepočtu by to stačilo na 19 poslaneckých mandátů.