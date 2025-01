Trump na 90 dní zrušil americkou zahraniční pomoc. Republikáni vysvětlili, na co cílí

O podpisu exekutivního příkazu o zastavení veškerých programů zahraniční pomoci USA informovala americká stanice ABC News. „Žádná další zahraniční pomoc Spojených států nebude vyplácena způsobem, který není plně v souladu se zahraniční politikou prezidenta Spojených států,“ prohlásil Trump.

„Průmysl a byrokracie zahraniční pomoci nejsou v souladu s americkými zájmy a v mnoha případech jsou protichůdné americkým hodnotám. Slouží k destabilizaci světového míru tím, že v cizích zemích prosazují myšlenky, které jsou v přímém rozporu s harmonickými a stabilními vztahy uvnitř zemí i mezi nimi,“ stojí v podepsaném dekretu.

Šéf americké diplomacie Mark Rubio avizoval podobný krok už minulý týden během schvalovacího slyšení v Senátu. „Každý dolar, který utratíme, každý program, který financujeme, a každá politika, kterou provádíme, musí být odůvodněna odpovědí na tři jednoduché otázky: Zvyšuje to bezpečnost Ameriky? Posílí to Ameriku? Zvyšuje to prosperitu Ameriky?“ vylíčil.

Financování by mohlo být zahájeno i před uplynutím 90 dní, pokud proběhne přezkum a ministr zahraničí, případně jím pověřená osoba, rozhodne o pokračování programu v původní nebo upravené podobě. Napsal o tom server The Hill.

Trumpovo rozhodnutí ale může vyvolat vážné třenice v Kongresu. „Moc peněženky má stále Kongres. Možná, že teď, pokud budu potvrzen, při přechodu k výkonné moci na tuto lekci trochu zapomenu. Ale v konečném důsledku stále uznávám a chápu, že moc měšce má Kongres a že je to neuvěřitelně důležitá moc,“ popsal Rubio při svém slyšení.

Brian Mast, republikánský předseda zahraničního výboru Sněmovny reprezentantů za Floridu, vyjádřil konkrétní výhrady k částem americké zahraniční pomoci, které považuje za zbytečné. Kritizoval například financování nevládních organizací v Ekvádoru, jejichž cílem je motivovat umělce k předčítání příběhů, nebo podporu organizace propagující ateismus v Nepálu.

Republikány rovněž rozhořčila situace v Mosambiku, kde zdravotní sestry financované z programu PEPFAR zaměřeného na boj proti AIDS provedly 21 potratů, čímž porušily federální zákony spojené s tímto programem.

Podle ABC News Trump proti zahraniční pomoci brojí dlouhodobě – a to i přesto, že většinou činí zhruba procento federálního rozpočtu USA. Nový americký prezident kritizuje například masivní pomoc Ukrajině při posilování její obrany proti ruské invazi, která trvá už od roku 2022.

Naopak někteří z příjemců americké pomoci nemusí čekat její snížení, protože částky jsou součástí dlouhodobých balíčků souvisejících se smlouvami trvajícími několik dekád. Konkrétně jde o roční pomoc Izraeli v hodnotě 3,3 miliardy, Egyptu ve výši 1,5 miliardy a Jordánsku v hodnotě 1,7 miliardy dolarů.

Některé agentury Organizace spojených národů pravděpodobně pocítí dopady tohoto kroku, což odpovídá dlouholeté tradici republikánů, kteří pravidelně hrozí omezením finanční podpory těchto institucí. Trump už při svém minulém období pozastavil platby například Populačnímu fondu OSN, zároveň zastavil financování Palestinské samosprávy.